Курятина чудова заміна свинині. Це м'ясо швидко маринується і не потрібно витрачати багато часу на приготування.

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Шашлик з курячого філе

  • Час: 45 хвилин
  • Порцій: 4

Приготування:

  1. М'ясо промийте та наріжте шматочками.
  2. Перець помийте і також наріжте шматочками, схожими за розміром на м'ясо.
  3. Всі спеції висипте в миску з м'ясом і перцем, додайте олію і перемішайте.
  4. Нанизуйте м'ясо і перець на шампури.
  5. Помістіть шампури на розігріту решітку для гриля і час від часу перевертайте їх, щоб вони не пригоріли.
  6. М’ясо готується дуже швидко.

Смачного!