Не волнуйтесь, что лаваш сгорит. Главное жарить стороной разреза.
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Шашлыки из лаваша
- Время: 30 минут
- Порций: 4
Приготовление:
- Перец и лук нарежьте кубиком, а петрушку измельчите.
- Смешайте овощи с фаршем, добавьте петрушку, посолите и поперчите.
- Распределите мясную массу по лавашу и сверните в рулетик.
- Порежьте рулетик на порционные кусочки.
- Нанижите их на шампур и жарьте на разогретых углях до готовности.