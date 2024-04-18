Не хвилюйтеся, що лаваш згорить. Головне смажити стороною розрізу.

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Шашлики з лаваша

  • Час: 30 хвилин
  • Порцій: 4

Приготування:

  1. Перець та цибулю наріжте кубиком, а петрушку подрібніть.
  2. Змішайте овочі з фаршем, додайте петрушку, посоліть і поперчіть.
  3. Розподіліть м'ясну масу по лавашу та скрутіть у рулетик.
  4. Поріжте рулетик на порційні шматочки.
  5. Нанижіть їх на шампур та смажте на розігрітому вугіллі до готовності.