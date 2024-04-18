Украшение любого барбекю: готовим роскошные шашлыки из лаваша
18 апреля 2024, 01:01Читати новину українською
Источник:olga_riabenko_
Если вам надоело жарить на мангале только мясо, попробуйте воплотить в жизнь этот рецепт. Шашлычки из лаваша точно понравятся многим.
Не волнуйтесь, что лаваш сгорит. Главное жарить стороной разреза.
Стоит попробовать Польза в каждом кусочке: 5 идей сказочных завтраков с морепродуктами
Шашлыки из лаваша
- Время: 30 минут
- Порций: 4
– 2 болгарских перца;
– 1 луковица;
– 50 граммов петрушки;
– 1 килограмм свиного фарша;
– 2 лаваша;
– соль, перец по вкусу.
Приготовление:
- Перец и лук нарежьте кубиком, а петрушку измельчите.
- Смешайте овощи с фаршем, добавьте петрушку, посолите и поперчите.
- Распределите мясную массу по лавашу и сверните в рулетик.
- Порежьте рулетик на порционные кусочки.
- Нанижите их на шампур и жарьте на разогретых углях до готовности.