Украшение любого барбекю: готовим роскошные шашлыки из лаваша

18 апреля 2024, 01:01
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Источник:

olga_riabenko_

Если вам надоело жарить на мангале только мясо, попробуйте воплотить в жизнь этот рецепт. Шашлычки из лаваша точно понравятся многим.

Не волнуйтесь, что лаваш сгорит. Главное жарить стороной разреза.

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Шашлыки из лаваша

  • Время: 30 минут
  • Порций: 4
Ингредиенты:
– 2 болгарских перца;
– 1 луковица;
– 50 граммов петрушки;
– 1 килограмм свиного фарша;
– 2 лаваша;
– соль, перец по вкусу.

Приготовление:

  1. Перец и лук нарежьте кубиком, а петрушку измельчите.
  2. Смешайте овощи с фаршем, добавьте петрушку, посолите и поперчите.
  3. Распределите мясную массу по лавашу и сверните в рулетик.
  4. Порежьте рулетик на порционные кусочки.
  5. Нанижите их на шампур и жарьте на разогретых углях до готовности.
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Автор: Ольга Котів