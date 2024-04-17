Суперфиналистка и звездный судья "МастерШеф" рассказали, как его сделать. Ольга Рябенко и Эктор Хименес-Браво показали свой проверенный рецепт.
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Скумбрия на углях
- Время: 30 минут
- Порций: 4
Приготовление:
- Скумбрию почистьте и порежьте на кусочки. Вырежьте позвоночник и удалите кости.
- Для приготовления маринада смешайте все остальные ингредиенты.
- Рыбу поместите в пакет слайдер или в сосуд с крышкой, залейте маринадом, перемешайте и оставьте на 30 минут.
- Далее замаринованную рыбу нанижите на шампур и запекайте до готовности на раскаленных углях.