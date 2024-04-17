Суперфиналистка и звездный судья "МастерШеф" рассказали, как его сделать. Ольга Рябенко и Эктор Хименес-Браво показали свой проверенный рецепт.

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Скумбрия на углях

  • Время: 30 минут
  • Порций: 4

Приготовление:

  1. Скумбрию почистьте и порежьте на кусочки. Вырежьте позвоночник и удалите кости.
  2. Для приготовления маринада смешайте все остальные ингредиенты.
  3. Рыбу поместите в пакет слайдер или в сосуд с крышкой, залейте маринадом, перемешайте и оставьте на 30 минут.
  4. Далее замаринованную рыбу нанижите на шампур и запекайте до готовности на раскаленных углях.