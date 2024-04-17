Суперфіналістка та зірковий суддя "МастерШеф" розповіли, як його зробити. Ольга Рябенко та Ектор Хіменес-Браво показали свій перевірений рецепт.
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Скумбрія на вугіллі
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 4
Приготування:
- Скумбрію почистьте й поріжте на шматочки. Виріжте хребет та видаліть кістки.
- Для приготування маринаду змішайте всі інші інгредієнти.
- Рибу помістіть в пакет слайдер або в посудину з кришкою, залийте маринадом, перемішайте та залиште на 30 хвилин.
- Далі замариновану рибу нанижіть на шампур і запікайте до готовності на розпеченому вугіллі.