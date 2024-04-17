Суперфіналістка та зірковий суддя "МастерШеф" розповіли, як його зробити. Ольга Рябенко та Ектор Хіменес-Браво показали свій перевірений рецепт.

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Скумбрія на вугіллі

  • Час: 30 хвилин
  • Порцій: 4

Приготування:

  1. Скумбрію почистьте й поріжте на шматочки. Виріжте хребет та видаліть кістки.
  2. Для приготування маринаду змішайте всі інші інгредієнти.
  3. Рибу помістіть в пакет слайдер або в посудину з кришкою, залийте маринадом, перемішайте та залиште на 30 хвилин.
  4. Далі замариновану рибу нанижіть на шампур і запікайте до готовності на розпеченому вугіллі.