Такого вы еще точно не ели: готовим фантастический шашлык из скумбрии, как в "МастерШеф"
17 апреля 2024, 12:50Читати новину українською
Источник:olga_riabenko_
Вместе с весенним теплом у многих появилось желание поехать на природу. Однако вкусные шашлыки могут быть не только со свинины или говядины, а со скумбрии.
Суперфиналистка и звездный судья "МастерШеф" рассказали, как его сделать. Ольга Рябенко и Эктор Хименес-Браво показали свой проверенный рецепт.
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Скумбрия на углях
- Время: 30 минут
- Порций: 4
– 2 скумбрии;
– 1 чайная ложка копченой паприки;
– черный перец, соль, специя к шашлыку по вкусу;
– 4 зубчика чеснока;
– сок половины лимона;
– 150 миллилитров растительного масла. Секрет вдалої страви – у добірних продуктах. Тож надавайте перевагу лиш надійним і перевіреним виробникам. Таким як ТМ "Водний Світ" – беззаперечному лідеру на українському ринку морепродуктів, який упродовж 22 років постачає високоякісну продукцію, що ще жодного разу не підводила споживачів.
Приготовление:
- Скумбрию почистьте и порежьте на кусочки. Вырежьте позвоночник и удалите кости.
- Для приготовления маринада смешайте все остальные ингредиенты.
- Рыбу поместите в пакет слайдер или в сосуд с крышкой, залейте маринадом, перемешайте и оставьте на 30 минут.
- Далее замаринованную рыбу нанижите на шампур и запекайте до готовности на раскаленных углях.