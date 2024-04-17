Такого вы еще точно не ели: готовим фантастический шашлык из скумбрии, как в "МастерШеф"

17 апреля 2024, 12:50
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Источник:

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Вместе с весенним теплом у многих появилось желание поехать на природу. Однако вкусные шашлыки могут быть не только со свинины или говядины, а со скумбрии.

Суперфиналистка и звездный судья "МастерШеф" рассказали, как его сделать. Ольга Рябенко и Эктор Хименес-Браво показали свой проверенный рецепт.

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Скумбрия на углях

  • Время: 30 минут
  • Порций: 4
Ингредиенты:
– 2 скумбрии;
– 1 чайная ложка копченой паприки;
– черный перец, соль, специя к шашлыку по вкусу;
– 4 зубчика чеснока;
– сок половины лимона;
– 150 миллилитров растительного масла.
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Приготовление:

  1. Скумбрию почистьте и порежьте на кусочки. Вырежьте позвоночник и удалите кости.
  2. Для приготовления маринада смешайте все остальные ингредиенты.
  3. Рыбу поместите в пакет слайдер или в сосуд с крышкой, залейте маринадом, перемешайте и оставьте на 30 минут.
  4. Далее замаринованную рыбу нанижите на шампур и запекайте до готовности на раскаленных углях.
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Автор: Ольга Котів