Секретный ингредиент, который изменит все: как вкусно замариновать шашлык
10 мая 2024, 16:10Читати новину українською
Источник:"Домашние повара"
Если хотите приготовить вкусный и мягкий шашлык, воспользуйтесь этим рецептом. Вероятно, он станет вашим любимым.
Такой маринад готовится очень просто. Все ингредиенты – очень доступные.
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Рецепт маринада с уксусом
- Время: 8 часов
- Порций: 6 – 8
– 2 килограмма свиной шеи;
– 1 килограмм лука;
– 1,5 литра воды;
– 3 столовые ложки уксуса;
– 2 столовые ложки соли;
– 2 столовые ложки сахара;
– перец и приправы по вкусу.
Приготовление:
- Мясо нарежьте кусками, а лук – кольцами.
- Сложите мясо и лук в кастрюлю и посолите.
- Смешайте в воде соль, уксус и сахар.
- Залейте мясо маринадом и оставьте на ночь в холодильнике.
- Пожарьте шашлык на углях до готовности.