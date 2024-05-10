Секретный ингредиент, который изменит все: как вкусно замариновать шашлык

Если хотите приготовить вкусный и мягкий шашлык, воспользуйтесь этим рецептом. Вероятно, он станет вашим любимым.

Такой маринад готовится очень просто. Все ингредиенты – очень доступные.

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Рецепт маринада с уксусом

Время : 8 часов

: 8 часов Порций: 6 – 8

– 2 килограмма свиной шеи;– 1 килограмм лука;– 1,5 литра воды;– 3 столовые ложки уксуса;– 2 столовые ложки соли;– 2 столовые ложки сахара;– перец и приправы по вкусу.

Приготовление:

Мясо нарежьте кусками, а лук – кольцами. Сложите мясо и лук в кастрюлю и посолите. Смешайте в воде соль, уксус и сахар. Залейте мясо маринадом и оставьте на ночь в холодильнике. Пожарьте шашлык на углях до готовности.