Картофель и лук отлично его дополнят. Это блюдо вам точно понравится.
Будет вкусно Кулинарная гордость Закарпатья: готовим настоящий гуцульский банош – аутентичный рецепт
Как приготовить шашлык дома
- Время: 1 час 30 минут
- Порций: 4
Приготовление:
- Мясо помойте и нарежьте большими кубиками, а затем обжарьте на сковороде без добавления масла до появления аппетитной корочки.
- Лук почистьте, помойте, просушите бумажными полотенцами и нарежьте большими полукольцами.
- Снимите мясо со сковороды и обжарьте на ней лук в течение 3 минут на среднем огне. Важно его не дожарить, оставив немного хрустящим.
- Картошку почистьте, помойте и нарежьте большими кубиками.
- Снимите со сковородки лук, положите на нее сливочное масло и, когда оно растает и нагреется, обжарьте картофель почти до готовности.
- Все ингредиенты выложите в форму для запекания, посолите, добавьте специи, измельченный чеснок и перемешайте. После этого отправьте готовиться в разогретую духовку.