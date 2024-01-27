Картопля та цибуля чудово його доповнять. Ця страва вам точно сподобається.

Буде смачно Кулінарна гордість Закарпаття: готуємо справжній гуцульський банош – автентичний рецепт

Як приготувати шашлик вдома

  • Час: 1 година 30 хвилин
  • Порцій: 4

Приготування:

  1. М'ясо помийте та наріжте великими кубиками, а потім обсмажте на пательні без додавання олії до появи апетитної скориночки.
  2. Цибулю почистьте, помийте, просушіть паперовими рушниками та наріжте великими півкільцями.
  3. Зніміть м'ясо з пательні й обсмажте на ній цибулю протягом 3 хвилин на середньому вогні. Важливо її недосмажити, залишивши трохи хрусткою.
  4. Картоплю почистьте, помийте та наріжте великими кубиками.
  5. Зніміть з пательні цибулю, покладіть на неї вершкове масло і, коли воно розтане та нагріється, обсмажте картоплю майже до готовності.
  6. Всі інгредієнти викладіть у форму для запікання, посоліть, додайте спеції, подрібнений часник і перемішайте. Після цього відправте готуватися у розігріту духовку.