30 березня 2021 року стало відомо, хто буде пліч опліч з Алексом Якутовим на кухні кулінарного реаліті-шоу "Пекельна кухня". Ім'я свого су-шефа розкрив особисто Алекс Якутов на своїй сторінці в інстаграм.

Головний шеф-кухар української версії реаліті-шоу "Пекельна кухня" Алекс Якутов розповів хто стане його су-шефом на проєкті – це Олена Жаботинська.

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Су-шефом на "Пекельній кухні" буде мій друг та чудовий кулінар – Олена Жаботинська, – прокоментував Алекс Якутов.

Відомо, що Олена Жаботинська почала свою кулінарну кар'єру з позиції су-шефа у престижних ресторанах Донецька. Також дівчина навчалася в Італії – у школі піци (Неаполь) та у школі IFSE (Турин).

З 2012 року Олена Жаботинська живе і працює в Івано-Франківську, тоді вона була бренд-шефом мережі "23 ресторани", а з 2015 року стала його партнером.

Нагадаємо вам, що вже цієї осені всі шанувальники реаліті-шоу "Пекельної кухні" зможуть вболівати за талановитих шеф-кухарів зі всієї України.