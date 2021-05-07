Юрий Ковриженко получил золотую медаль и титул Почетного посла глобальной гастрономии от международной организации The Ambassadors of Taste for the Global Gastronomy. Об этом сообщается на официальной странице премии в инстаграм.
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Шеф-повара наградили "За преданность гастрономии, вдохновленные и эффективное развитие украинской кухни в мире", – сообщается на странице.
Юрий Ковриженко в течение пяти лет развивает и популяризирует украинскую кухню за рубежом и занимается кулинарной дипломатией при поддержке Посольств и МИД Украины.
В 2017 году он получил престижную награду Global Chef Awards в Сингапуре за вклад в развитие гастрономии.
Напомним, Евгения Клопотенко включили в мировой список лучших профессионалов, которые меняют гастрономию.