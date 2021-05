Юрий Ковриженко получил золотую медаль и титул Почетного посла глобальной гастрономии от международной организации The Ambassadors of Taste for the Global Gastronomy. Об этом сообщается на официальной странице премии в инстаграм.

Читайте также Ольга Мартыновская анонсировала открытие своей кулинарной академии в Украине

Шеф-повара наградили "За преданность гастрономии, вдохновленные и эффективное развитие украинской кухни в мире", – сообщается на странице.

Юрий Ковриженко в течение пяти лет развивает и популяризирует украинскую кухню за рубежом и занимается кулинарной дипломатией при поддержке Посольств и МИД Украины.

В 2017 году он получил престижную награду Global Chef Awards в Сингапуре за вклад в развитие гастрономии.

Родился в Киеве. Студентом работал в ресторанах. Учился в лучших кулинарных школах Европы: Ecole Ritz Escoffier, Le Cordon Bleu и Ecole Ferrandi в Париже и International Academy of Italian Cuisine в Италии. Представляет Украину в мировой ассоциации шеф-поваров Slow Food Chefs 'Alliance.

Автор молекулярного борща, о котором было опубликовано в интервью во всемирно кулинарном журнале CHEF и в Красном гиде "Мишлен".

С 2020 года президент Bocuse d'Or Ukraine украинского представительства одного из самых престижных кулинарных соревнований в мире.

Напомним, Евгения Клопотенко включили в мировой список лучших профессионалов, которые меняют гастрономию.