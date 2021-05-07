Юрій Ковриженко отримав золоту медаль та титул Почесного посла глобальної гастрономії від міжнародної організації The Ambassadors of Taste for the Global Gastronomy. Про це йдеться на офіційній сторінці премії в інстаграм.
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Шеф-кухаря відзначили "За відданість гастрономії, натхненні та ефективного розвитку української кухні у світі", – йдеться у дописі.
Юрій Ковриженко протягом п'яти років розвиває та популяризує українську кухню за кордоном та займається кулінарною дипломатією при підтримці Посольств та МЗС України.
2017 року він отримав престижну нагороду Global Chef Awards у Сінгапурі за внесок у розвиток гастрономії.
Нагадаємо, Євгена Клопотенка включили у світовий список найкращих професіоналів, які змінюють гастрономію.