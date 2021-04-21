Відомий шеф-кухар підготував чудову підбірку мотиваційних фільмів, які точно сподобаються кожному!

Суддя кулінарного шоу "Мастер Шеф" Володимир Ярославський поділився з читачами в інстаграм списком мотиваційних фільмів.

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Ніщо так в моменті не заряджає і не мотивує як хороший фільм, – відзначив Володимир Ярославський.

Мотиваційні фільми від Ярославського

– Богемна рапсодія, 2018 року

Кадр з фільму "Богемна Рапсодія"

– 8 миля, 2002 року

Кадр з фільму "8 миля" у головній ролі – Емінем

– Чемпіон, 2010 року

Кадр з фільму "Чемпіон"

– У гонитві за щастям, 2006 року

Кадр з фільму "У погоні за щастям"

– 1+1, 2011 року

Кадр з фільму "1+1"

Гарного вам перегляду!