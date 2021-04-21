Шеф-кухар Володимир Ярославський поділився своєю підбіркою мотиваційних фільмів: список
Відомий шеф-кухар підготував чудову підбірку мотиваційних фільмів, які точно сподобаються кожному!
Джерело:Володимир Ярославський
Суддя кулінарного шоу "Мастер Шеф" Володимир Ярославський поділився з читачами в інстаграм списком мотиваційних фільмів.
Читайте також Євгена Клопотенка включили у світовий список найкращих професіоналів, які змінюють гастрономію
Ніщо так в моменті не заряджає і не мотивує як хороший фільм, – відзначив Володимир Ярославський.
Мотиваційні фільми від Ярославського
– Богемна рапсодія, 2018 року
Кадр з фільму "Богемна Рапсодія"
– 8 миля, 2002 року
Кадр з фільму "8 миля" у головній ролі – Емінем
– Чемпіон, 2010 року
Кадр з фільму "Чемпіон"
– У гонитві за щастям, 2006 року
Кадр з фільму "У погоні за щастям"
– 1+1, 2011 року
Кадр з фільму "1+1"
Гарного вам перегляду!
Поділитися новиною