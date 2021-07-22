Смузи – густой напиток из овощей и фруктов, который не только питательный, но и быстрый в приготовлении.

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Мы подготовили для вас шесть вариантов напитка на любой вкус.

Как приготовить смузи

Все, что вам нужно – смешать ингредиенты в блендере или специальном смузимейкере, влить 100 – 150 миллилитров воды и измельчить. Вжух-вжух-вжух и смузи готово к употреблению.

Важно пить напиток сразу, не оставлять на потом!

Комбинации овощей и фруктов для смузи

Морковь, апельсин и имбирь





Смузи / Фото Пате

Огурец и брокколи





Зеленое смузи / Фото Точка

Арбуз и яблоко





Ягодный смузи / Фото Новий канал

Болгарский перец, помидор и яблоко





Овощное смузи / Фото Апетіто

Апельсин и шпинат





Зеленое смузи / Фото Маґґі

Лимон, манго и брокколи





Смузи / Фото из фейсбука Изготовлено для фитнеса

Эти комбинации фруктов и овощей не только вкусны и питательны, они помогут вам похудеть и оставаться в форме.