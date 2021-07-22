Смузи – густой напиток из овощей и фруктов, который не только питательный, но и быстрый в приготовлении.
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Мы подготовили для вас шесть вариантов напитка на любой вкус.
Как приготовить смузи
Все, что вам нужно – смешать ингредиенты в блендере или специальном смузимейкере, влить 100 – 150 миллилитров воды и измельчить. Вжух-вжух-вжух и смузи готово к употреблению.
Важно пить напиток сразу, не оставлять на потом!
Комбинации овощей и фруктов для смузи
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Морковь, апельсин и имбирь
Смузи / Фото Пате
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Огурец и брокколи
Зеленое смузи / Фото Точка
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Арбуз и яблоко
Ягодный смузи / Фото Новий канал
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Болгарский перец, помидор и яблоко
Овощное смузи / Фото Апетіто
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Апельсин и шпинат
Зеленое смузи / Фото Маґґі
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Лимон, манго и брокколи
Смузи / Фото из фейсбука Изготовлено для фитнеса
Эти комбинации фруктов и овощей не только вкусны и питательны, они помогут вам похудеть и оставаться в форме.