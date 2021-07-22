Смузі – густий напій з овочів та фруктів, який не тільки поживний, а й швидкий у приготуванні.

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Ми підготували для вас шість варіантів напою на будь-який смак.

Як приготувати смузі

Все, що вам потрібно – змішати інгредієнти у блендері або спеціальному смузімейкері, влити 100 – 150 мілілітрів води та подрібнити. Вжух-вжух-вжух та смузі готове до вживання.

Важливо пити напій одразу, не залишати на потім!

Комбінації овочів та фруктів для смузі

Морква, апельсин та імбир





Смузі / Фото Пате

Огірок та броколі





Зелене смузі / Фото Точка

Кавун та яблуко





Ягідний смузі / Фото Новий канал

Болгарський перець, помідор і яблуко





Овочеве смузі / Фото Апетіто

Апельсин та шпинат





Зелене смузі / Фото Маґґі

Лимон, манго та броколі





Смузі / Фото з фейсбуку Виготовлено для фітнесу

Ці комбінації фруктів та овочів не тільки смачні й поживні, вони допоможуть вам схуднути та залишатися у формі.