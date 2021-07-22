Смузі – густий напій з овочів та фруктів, який не тільки поживний, а й швидкий у приготуванні.
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Ми підготували для вас шість варіантів напою на будь-який смак.
Як приготувати смузі
Все, що вам потрібно – змішати інгредієнти у блендері або спеціальному смузімейкері, влити 100 – 150 мілілітрів води та подрібнити. Вжух-вжух-вжух та смузі готове до вживання.
Важливо пити напій одразу, не залишати на потім!
Комбінації овочів та фруктів для смузі
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Морква, апельсин та імбир
Смузі / Фото Пате
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Огірок та броколі
Зелене смузі / Фото Точка
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Кавун та яблуко
Ягідний смузі / Фото Новий канал
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Болгарський перець, помідор і яблуко
Овочеве смузі / Фото Апетіто
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Апельсин та шпинат
Зелене смузі / Фото Маґґі
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Лимон, манго та броколі
Смузі / Фото з фейсбуку Виготовлено для фітнесу
Ці комбінації фруктів та овочів не тільки смачні й поживні, вони допоможуть вам схуднути та залишатися у формі.