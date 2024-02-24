Вкуснее, чем мясо по-французски: приготовьте шницели под секретным соусом
24 февраля 2024, 16:17Читати новину українською
Источник:Shuba
Шницели с овощами – идеальное решение для вкусного и простого ужина. Особый соус придаст им еще больше сочности.
Еще одним ароматным ингредиентом является болгарский перец. Это блюдо удивит вас своим вкусом.
Стоит попробовать Котлеты "Выручайка": готовим из мяса и картофеля
Шницели в сливочном соусе
- Время: 45 минут
- Порций: 4
– 800 граммов свинины;
– 3 красных болгарских перца;
– 3 томата;
– 2 зубчика чеснока;
– 100 граммов сливок;
– 100 миллилитров воды;
– 60 миллилитров растительного масла;
– 20 граммов приправы к мясу;
– соль, черный молотый перец по вкусу.
Приготовление:
- Мясо помойте, обсушите бумажными полотенцами, порежьте тонкими ломтиками и отбейте с обеих сторон. Добавьте соли и перца. Разогрейте сковороду с маслом и обжарьте стейки по 2 – 3 минуты с каждой стороны.
- Болгарский перец почистите, помойте и нарежьте кубиками или соломкой. Чеснок тоже очистите и измельчите. Обжарьте перец с чесноком в масле, которое осталось после мяса. Выложите сверху на шницели.
- В сковороду влейте воду или бульон, сливки, бросьте измельченные помидоры, посолите, поперчите, перемешайте и тушите на маленьком огне 10 – 15 минут. Готовым соусом полейте шницели с овощами.