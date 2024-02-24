Ще одним ароматним інгредієнтом є болгарський перець. Ця страва здивує вас своїм смаком.
Варто спробувати Котлети "Виручайка": готуємо з м'яса та картоплі
Шніцелі у вершковому соусі
- Час: 45 хвилин
- Порцій: 4
Приготування:
- М'ясо помийте, обсушіть паперовими рушниками, поріжте тонкими скибочками та відбийте з обох боків. Додайте солі та перцю. Розігрійте пательню з олією та обсмажте стейки по 2 – 3 хвилини з кожної сторони.
- Болгарський перець почистьте, помийте і наріжте кубиками чи соломкою. Часник теж очистьте і подрібніть. Обсмажте перець з часником в олії, яка залишилась після м'яса. Викладіть зверху на шніцелі.
- У пательню влийте воду чи бульйон, вершки, вкиньте подрібнені помідори, посоліть, поперчіть, перемішайте і тушкуйте на маленькому вогні 10 – 15 хвилин. Готовим соусом полийте шніцелі з овочами.