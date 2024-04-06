Самый вкусный десерт детства: готовим сказочную шоколадную колбаску за 10 минут
6 апреля 2024, 11:05Читати новину українською
Источник:"Сытый Стол"
Многие помнят шоколадную колбаску еще с детства. Этот вкусный десерт готовится просто элементарно.
Для такой колбаски нужно сахарное печенье вроде "К кофе" или "Коровка". Сгущенное молоко и масло объединит его в невероятный десерт.
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Шоколадная колбаска
- Время: 10 минут + 2 часа
- Порций: 6
– 500 граммов печенья;
– 150 граммов масла;
– 300 граммов сгущенного молока;
– 150 граммов грецких орехов;
– 3 столовые ложки какао.
Приготовление:
- Выложите печенье на пергамент, накройте его вторым листом и разомните скалкой. Также можно воспользоваться для этого толкушкой или блендером.
- Измельчите орехи. Всыпьте их в миску с печеньем. Добавьте какао, сгущенное молоко, размягченное масло и перемешайте руками в перчатках.
- Вымешивайте очень тщательно, раздавливая комочки печенья и масла, чтобы образовалась однородная масса.
- Заверните массу в пищевую пленку и раскатайте колбаску.
- Положите колбаску в морозильную камеру на 2 часа.