Для такої ковбаски потрібне цукрове печиво на кшталт "До кави" або "Корівка". Згущене молоко і масло об'єднає його в неймовірний десерт.

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Шоколадна ковбаска

  • Час: 10 хвилин + 2 години
  • Порцій: 6

Приготування:

  1. Викладіть печиво на пергамент, накрийте його другим листом та розімніть качалкою. Також можна скористатися для цього товкачиком або блендером.
  2. Подрібніть горіхи. Всипте їх до миски з печивом. Додайте какао, згущене молоко, розм'якшене масло та перемішайте руками в рукавичках.
  3. Вимішуйте дуже ретельно, розчавлюючи грудочки печива та масла, щоб утворилася однорідна маса.
  4. Загорніть масу в харчову плівку та розкачайте ковбаску.
  5. Покладіть ковбаску в морозильну камеру на 2 години.