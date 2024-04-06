Для такої ковбаски потрібне цукрове печиво на кшталт "До кави" або "Корівка". Згущене молоко і масло об'єднає його в неймовірний десерт.

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Шоколадна ковбаска

Час : 10 хвилин + 2 години

: 10 хвилин + 2 години Порцій: 6

Інгредієнти:

– 500 грамів печива;

– 150 грамів масла;

– 300 грамів згущеного молока;

– 150 грамів волоських горіхів;

– 3 столові ложки какао.

Приготування:

Викладіть печиво на пергамент, накрийте його другим листом та розімніть качалкою. Також можна скористатися для цього товкачиком або блендером. Подрібніть горіхи. Всипте їх до миски з печивом. Додайте какао, згущене молоко, розм'якшене масло та перемішайте руками в рукавичках. Вимішуйте дуже ретельно, розчавлюючи грудочки печива та масла, щоб утворилася однорідна маса. Загорніть масу в харчову плівку та розкачайте ковбаску. Покладіть ковбаску в морозильну камеру на 2 години.

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