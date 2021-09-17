Брауни – это шоколадный десерт с влажным мякишем, который может иметь вид пирожного, пирога или кекса. Мир узнал о нем благодаря кулинарам из Соединенных Штатов.

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История его создания имеет несколько легенд. Одна из них утверждает, что повар ошибочно добавил в печенье растопленный шоколад, а муки ему не хватило.

Брауни – истинное наслаждение для любителей сладенького / Фото Pixabay

Другая легенда приписывает создание брауни домохозяйке из Бангалора, штат Мэн. Она делала шоколданий торт, но забыла добавить разрыхлитель. Он не поднялся, поэтому хозяйка подала на стол плоские шоколадные кусочки.

Также существует история, датированная 1893 годом. В Чикаго должна была состояться Колумбийская выставка, и светская львица и жена владельца отеля Palmer House Берта Палмер дала кондитеру задачу создать десерт, который бы покорил посетителей. Интересно, что брауни Palmer House с грецкими орехами и абрикосовым глазурью подают в Чикаго до сих пор, но имя кондитера осталось неизвестным.

Впервые название "брауни" указано в книге Бостонской школы кулинарии 1896, ее автор – Фанни Фалмер. Но это был не привычный нам шоколадный десерт, а пирожное на основе патоки.

Впрочем, та же Фанни Фалмер сделала брауни популярным, напечатав его рецепт в обновленной книге 1906 года. С тех пор десерт начал набирать популярность, к нему добавляли арахисовую пасту, мяту, кофе, малину, миндаль, изюм и карамель. Впоследствии брауни стал одним из национальных блюд США.