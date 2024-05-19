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Стоит попробовать Рецепт, который точно получится у каждого: готовим ленивый "Наполеон" с клубникой

Шоколадные кексы с начинкой

  • Время: 1 час
  • Порций: 4

Приготовление:

  1. Соедините яйца, соль, обычный и ванильный сахар. Взбейте до пышности. Влейте молоко и еще раз взбейте в течение 3 – 4 минут.
  2. Просейте разрыхлитель, какао и муку. Перемешайте венчиком до однородности.
  3. Вылейте тесто на противень, застеленный пергаментом. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке 15 – 20 минут. Готовность проверьте зубочисткой.
  4. Для крема взбейте сливочный сыр, сахарную пудру и сливки до однородности.
  5. Из готового бисквита стаканом вырежьте кружочки. Пропитайте их вишневым соком. Далее на кружочках сделайте "гнездышка" из крема с помощью кондитерского мешка.
  6. В середину выложите джем, сверху снова покройте кремом. Из обрезков бисквита сделайте крошку и посыпьте сверху пирожные. По желанию украсьте сахарной пудрой.