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Варто спробувати Рецепт, який точно вийде у кожного: готуємо лінивий "Наполеон" з полуницею
Шоколадні кекси з начинкою
- Час: 1 година
- Порцій: 4
Приготування:
- З'єднайте яйця, сіль, звичайний і ванільний цукор. Збийте до пишності. Влийте молоко і ще раз збийте впродовж 3 – 4 хвилин.
- Просійте розпушувач, какао та борошно. Перемішайте вінчиком до однорідності.
- Вилийте тісто на деко, застелене пергаментом. Випікайте в розігрітій до 180 градусів духовці 15 – 20 хвилин. Готовність перевірте зубочисткою.
- Для крему збийте вершковий сир, цукрову пудру та вершки до однорідності.
- З готового бісквіту склянкою виріжте кружальця. Просочіть їх вишневим соком. Далі на кружальцях зробіть "гніздечка" з крему за допомогою кондитерського мішка.
- У середину викладіть джем, зверху знову покрийте кремом. З обрізків бісквіта зробіть крихту і посипте зверху тістечка. За бажанням прикрасьте цукровою пудрою.