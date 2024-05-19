Можно печь хоть каждый день: элементарный рецепт шоколадных пирожных с кремом
19 мая 2024, 19:11Читати новину українською
Источник:"Готовим вместе"
Шоколадные кексы пекутся очень просто. Начинка превратит их в настоящий кулинарный шедевр.
Вам не придется прикладывать много усилий для приготовления. Попробуйте и убедитесь в этом.
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Шоколадные кексы с начинкой
- Время: 1 час
- Порций: 4
– 2 яйца;
– 2 грамма соли;
– 70 граммов сахара;
– 8 граммов ванильного сахара;
– 200 миллилитров молока 2,5%;
– 10 граммов разрыхлителя;
– 3 столовые ложки какао;
– 180 граммов муки;
– 20 граммов сахарной пудры.
Для крема:
– 180 граммов сливочного сыра;
– 2 столовые ложки сахарной пудры;
– 150 миллилитров сливок 35%.
Для начинки:
– 200 граммов вишневого джема;
– 200 миллилитров вишневого сока.
Приготовление:
- Соедините яйца, соль, обычный и ванильный сахар. Взбейте до пышности. Влейте молоко и еще раз взбейте в течение 3 – 4 минут.
- Просейте разрыхлитель, какао и муку. Перемешайте венчиком до однородности.
- Вылейте тесто на противень, застеленный пергаментом. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке 15 – 20 минут. Готовность проверьте зубочисткой.
- Для крема взбейте сливочный сыр, сахарную пудру и сливки до однородности.
- Из готового бисквита стаканом вырежьте кружочки. Пропитайте их вишневым соком. Далее на кружочках сделайте "гнездышка" из крема с помощью кондитерского мешка.
- В середину выложите джем, сверху снова покройте кремом. Из обрезков бисквита сделайте крошку и посыпьте сверху пирожные. По желанию украсьте сахарной пудрой.