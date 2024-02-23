Готовим идеальные шоколадные маффины с вишнями: простой рецепт с секретом

23 февраля 2024, 01:05
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Источник:

Shuba

Приготовьте вкусные шоколадные маффины дома. Сочные вишни их только дополнят.

Добавьте к маффинам секретный ингредиент – немного растворимого кофе. Он придаст выпечке глубокий и богатый привкус.

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Шоколадные маффины

  • Время: 40 минут
  • Порций: 6
Ингредиенты:
– 100 миллилитров горячей воды;
– 5 граммов растворимого кофе;
– 180 граммов сахара;
– 2 яйца;
– 100 миллилитров растительного масла;
– 100 граммов сметаны;
– 180 граммов муки;
– 40 граммов какао;
– 7 граммов разрыхлителя;
– 150 граммов вишен;
– 1 чайная ложка крахмала.

Приготовление:

  1. Разогрейте духовку до 180 градусов.
  2. Тем временем в миске смешайте сахар, соль и яйца. Взбейте все миксером на слабой мощности или венчиком.
  3. Добавьте масло, сметану и перемешайте до однородности.
  4. Сделайте растворимый кофе, дайте ему остыть и влейте в смесь.
  5. Добавьте просеянную муку, разрыхлитель и какао. Перемешайте все до однородности.
  6. Вишни без косточек перемешайте с крахмалом.
  7. Формочки для кексов на 2 трети наполните тестом. Выложите сверху по 3 – 5 вишен и закройте тестом.
  8. Выпекайте 25 – 30 минут. Готовые маффины украсьте сахарной пудрой.

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Автор: Ольга Котів