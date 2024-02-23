Готовим идеальные шоколадные маффины с вишнями: простой рецепт с секретом
23 февраля 2024, 01:05Читати новину українською
Источник:Shuba
Приготовьте вкусные шоколадные маффины дома. Сочные вишни их только дополнят.
Добавьте к маффинам секретный ингредиент – немного растворимого кофе. Он придаст выпечке глубокий и богатый привкус.
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Шоколадные маффины
- Время: 40 минут
- Порций: 6
– 100 миллилитров горячей воды;
– 5 граммов растворимого кофе;
– 180 граммов сахара;
– 2 яйца;
– 100 миллилитров растительного масла;
– 100 граммов сметаны;
– 180 граммов муки;
– 40 граммов какао;
– 7 граммов разрыхлителя;
– 150 граммов вишен;
– 1 чайная ложка крахмала.
Приготовление:
- Разогрейте духовку до 180 градусов.
- Тем временем в миске смешайте сахар, соль и яйца. Взбейте все миксером на слабой мощности или венчиком.
- Добавьте масло, сметану и перемешайте до однородности.
- Сделайте растворимый кофе, дайте ему остыть и влейте в смесь.
- Добавьте просеянную муку, разрыхлитель и какао. Перемешайте все до однородности.
- Вишни без косточек перемешайте с крахмалом.
- Формочки для кексов на 2 трети наполните тестом. Выложите сверху по 3 – 5 вишен и закройте тестом.
- Выпекайте 25 – 30 минут. Готовые маффины украсьте сахарной пудрой.