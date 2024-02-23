Готовим идеальные шоколадные маффины с вишнями: простой рецепт с секретом

Приготовьте вкусные шоколадные маффины дома. Сочные вишни их только дополнят.

Добавьте к маффинам секретный ингредиент – немного растворимого кофе. Он придаст выпечке глубокий и богатый привкус.

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Шоколадные маффины

Время : 40 минут

: 40 минут Порций: 6

– 100 миллилитров горячей воды;– 5 граммов растворимого кофе;– 180 граммов сахара;– 2 яйца;– 100 миллилитров растительного масла;– 100 граммов сметаны;– 180 граммов муки;– 40 граммов какао;– 7 граммов разрыхлителя;– 150 граммов вишен;– 1 чайная ложка крахмала.

Приготовление:

Разогрейте духовку до 180 градусов. Тем временем в миске смешайте сахар, соль и яйца. Взбейте все миксером на слабой мощности или венчиком. Добавьте масло, сметану и перемешайте до однородности. Сделайте растворимый кофе, дайте ему остыть и влейте в смесь. Добавьте просеянную муку, разрыхлитель и какао. Перемешайте все до однородности. Вишни без косточек перемешайте с крахмалом. Формочки для кексов на 2 трети наполните тестом. Выложите сверху по 3 – 5 вишен и закройте тестом. Выпекайте 25 – 30 минут. Готовые маффины украсьте сахарной пудрой.