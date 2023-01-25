Шоколадные пирожные без выпечки – простые домашние сладости, не требующие особых условий, наличия света или груды времени.

Читайте также Лимонно-творожный кекс: идеальная домашняя выпечка к кофе или чаю

Украинская кондитерка Елизавета Глинская призналась читателям, что ее часто спрашивают в личных сообщениях и комментариях, какие десерты можно приготовить быстро, легко и просто из доступных продуктов, да еще без выпечки.

Девушка подумала и выложила любимый рецепт шоколадных пирожных, которые часто готовит для семьи. Попробуйте и вы такой вариант домашних сладостей.

Рецепт шоколадных пирожных без выпечки

Время: 2 – 3 часа

2 – 3 часа Порции: 10 – 12 штук

Ингредиенты:

– 350 граммов печенья (1 упаковка);

– 70 миллилитров молока (5 столовых ложек);

– 20 граммов какао-порошка (2 5 столовых ложки);

– 150 граммов вареного сгущенки (5 столовых ложек);

– 100 граммов сливочного масла (половина пачки);

– 50 граммов грецкого ореха (8 штук);

– соль.

Приготовление:

Откладываем в сторону грецкие орехи, три печенья и 5 граммов какао-порошка – используем их для посыпки пирожных.

Берем печенье и делаем из него кроху.

Смешиваем сливочное масло комнатной температуры, какао-порошок, сгущенку, соль. Перемешиваем.

Добавляем молоко комнатной температуры. Перемешиваем.

Объединяем с печеньем.

Делаем посыпку: смешиваем печенье, грецкий орех и какао. Измельчаем.

Формируем шарики, обваливаем в крохе. Ставим его в холодильник на 2 – 3 часа.

Подаем к столу.

Приятного тебе аппетита!