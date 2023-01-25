Шоколадные пирожные без выпечки – простые домашние сладости, не требующие особых условий, наличия света или груды времени.
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Украинская кондитерка Елизавета Глинская призналась читателям, что ее часто спрашивают в личных сообщениях и комментариях, какие десерты можно приготовить быстро, легко и просто из доступных продуктов, да еще без выпечки.
Девушка подумала и выложила любимый рецепт шоколадных пирожных, которые часто готовит для семьи. Попробуйте и вы такой вариант домашних сладостей.
Рецепт шоколадных пирожных без выпечки
- Время: 2 – 3 часа
- Порции: 10 – 12 штук
Приготовление:
- Откладываем в сторону грецкие орехи, три печенья и 5 граммов какао-порошка – используем их для посыпки пирожных.
- Берем печенье и делаем из него кроху.
- Смешиваем сливочное масло комнатной температуры, какао-порошок, сгущенку, соль. Перемешиваем.
- Добавляем молоко комнатной температуры. Перемешиваем.
- Объединяем с печеньем.
- Делаем посыпку: смешиваем печенье, грецкий орех и какао. Измельчаем.
- Формируем шарики, обваливаем в крохе. Ставим его в холодильник на 2 – 3 часа.
- Подаем к столу.
Приятного тебе аппетита!