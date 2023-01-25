Шоколадні тістечка без випікання – прості домашні солодощі, які не потребують особливих умов, наявності світла чи купи часу.
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Українська кондитерка Єлизавета Глінська зізналася читачам, що її часто запитують в особистих повідомленням та коментарях, які десерти можна приготувати швидко, легко та просто із доступних продуктів, та ще й і без випікання.
Дівчина пометикувала та виклала улюблений рецепт шоколадних тістечок, які сама часто готує для родини. Спробуйте й ви такий варіант домашніх солодощів.
Рецепт шоколадних тістечок без випікання
- Час: 2 – 3 години
- Порції: 10 – 12 штук
Приготування:
- Відкладаємо в сторону волоські горіхи, три печива та 5 грамів какао-порошку – використовуємо їх для посипки тістечок.
- Беремо печиво та робимо з нього крихту.
- Змішуємо вершкове масло кімнатної температури, какао-порошок, згущене молоко, сіль. Перемішуємо.
- Додаємо молоко кімнатної температури. Перемішуємо.
- Об'єднуємо з печивом.
- Робимо посипку: змішуємо печиво, волоський горіх та какао. Подрібнюємо.
- Формуємо кульки, обвалюємо в крихті. Ставимо його в холодильник на 2 – 3 години.
- Подаємо до столу.
Смачного!