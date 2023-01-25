Шоколадні тістечка без випікання – прості домашні солодощі, які не потребують особливих умов, наявності світла чи купи часу.

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Українська кондитерка Єлизавета Глінська зізналася читачам, що її часто запитують в особистих повідомленням та коментарях, які десерти можна приготувати швидко, легко та просто із доступних продуктів, та ще й і без випікання.

Дівчина пометикувала та виклала улюблений рецепт шоколадних тістечок, які сама часто готує для родини. Спробуйте й ви такий варіант домашніх солодощів.

Рецепт шоколадних тістечок без випікання

  • Час: 2 – 3 години
  • Порції: 10 – 12 штук

Приготування:

  • Відкладаємо в сторону волоські горіхи, три печива та 5 грамів какао-порошку – використовуємо їх для посипки тістечок.
  • Беремо печиво та робимо з нього крихту.
  • Змішуємо вершкове масло кімнатної температури, какао-порошок, згущене молоко, сіль. Перемішуємо.
  • Додаємо молоко кімнатної температури. Перемішуємо.
  • Об'єднуємо з печивом.
  • Робимо посипку: змішуємо печиво, волоський горіх та какао. Подрібнюємо.
  • Формуємо кульки, обвалюємо в крихті. Ставимо його в холодильник на 2 – 3 години.
  • Подаємо до столу.

Смачного!