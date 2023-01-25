Шоколадні тістечка без випікання – прості домашні солодощі, які не потребують особливих умов, наявності світла чи купи часу.

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Українська кондитерка Єлизавета Глінська зізналася читачам, що її часто запитують в особистих повідомленням та коментарях, які десерти можна приготувати швидко, легко та просто із доступних продуктів, та ще й і без випікання.

Дівчина пометикувала та виклала улюблений рецепт шоколадних тістечок, які сама часто готує для родини. Спробуйте й ви такий варіант домашніх солодощів.

Рецепт шоколадних тістечок без випікання

Час: 2 – 3 години

2 – 3 години Порції: 10 – 12 штук

Інгредієнти:

– 350 грамів печива (1 упаковка);

– 70 мілілітрів молока (5 столових ложок);

– 20 грамів какао-порошку (2 5 столові ложки);

– 150 грамів вареного згущеного молока (5 столових ложок);

– 100 грамів вершкового масла (половина пачки);

– 50 грамів волоського горіха (8 штук);

– сіль.

Приготування:

Відкладаємо в сторону волоські горіхи, три печива та 5 грамів какао-порошку – використовуємо їх для посипки тістечок.

Беремо печиво та робимо з нього крихту.

Змішуємо вершкове масло кімнатної температури, какао-порошок, згущене молоко, сіль. Перемішуємо.

Додаємо молоко кімнатної температури. Перемішуємо.

Об'єднуємо з печивом.

Робимо посипку: змішуємо печиво, волоський горіх та какао. Подрібнюємо.

Формуємо кульки, обвалюємо в крихті. Ставимо його в холодильник на 2 – 3 години.

Подаємо до столу.

Смачного!