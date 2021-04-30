Десерт виходить вологим, густим та повітряним. Ольга Мартиновська рекомендує подавати шоколадне суфле з несолодким морозивом, а з холодною сметаною. 

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Рецепт шоколадних тістечок

Шоколадні тістечка/ Інстаграм Ольги Мартиновської

  1. На водяній бані розтопіть шоколад з вершковим маслом, залиште для охолодження.
  2. У мисці збийте білки з цукром у французьку меренгу, додайте у шоколад, перемішайте, Далі – додайте борошно, перемішайте до однорідної консистенції.
  3. Форми для випікання змастіть маслом, присипте цукром, викладіть суфле.
  4. Розігрійте духовку до температури 180 градусів, відправте запікатись на 15 хвилин. ⠀
  5. Дістаньте з духовки, викладіть на тарілку, задекоруйте цукровою пудрою. Смачного!