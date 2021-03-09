Неймовірно смачні шоколадні пряники за рецептом відомої української кондитерки Лізи Глінської сподобаються навіть найвибагливішим гурманам.

Шоколадні пряники обожнюють діти. Їх можна давати малечі з собою в школу або брати на роботу до чаю.

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Кондитерка Ліза Глінська запевняє, що власноруч приготовані шоколадні пряники смакують краще за магазинні, а до процесу приготування ви сміло можете залучити дітей.

Як приготувати шоколадні пряники

Інгредієнти:

– 200 мл молока;

– 50 г меду;

– 20 г вершкового масла;

– 1 ч. л кориці;

– 1 ч. л імбиру;

– 1/3 ч. л мускатного горіха;

– 100 г борошна (1 частина);

– 200 г цукру;

– 40 г жовтків;

– 250 г борошна (2 частина);

– 60 г какао-порошку;

– 7 г соди;

– дрібка солі.

Для айсінгу:

– 60 г білка;

– 250 г цукрової пудри;

– 1 ч. л лимонного соку.

Вилийте молоко в каструлю, додайте прянощі та мед – перемішайте. Розтопіть вершкове масло й додайте до суміші молока та прянощів. Прогрійте молоко на середньому вогні до утворення пари. У великій мисці з'єднайте 1 частину борошна та цукор – перемішайте. При постійному помішуванні борошна вінчиком вливайте гаряче молоко. Залишіть однорідну масу відпочити на кілька хвилин. Другу частину борошна з'єднайте в окремій мисці з какао, содою та сіллю. До молочного тіста додайте жовтки та борошно з какао. Вимішайте масу до однорідного стану силіконовою лопаткою. Підпиліть дошку для розкачування тіста борошном та розкачайте його до товщини в 1 сантиметр. За допомогою форми серця або іншої, яка є в наявності виріжте з тіста пряники. Випікайте пряники в розігрітій духовці до 180 градусів з конвекцією 10 хвилин. Змішайте до однорідної консистенції всі інгредієнти для айсінгу та покрийте ним пряники. Залишіть пряники висохнути при кімнатній температурі на 12 – 14 годин. Смачного!

Як приготувати шоколадні пряники – рецепт з відео: