Фадж – популярный десерт в США, который похож на ирис. Его готовят с добавлением молока, какао и ванили. Также добавляют орехи, изюм и фрукты и украшают глазурью.
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Как приготовить фадж
- Шоколад измельчите, выложите в миску, добавьте сгущенное молоко, сливочное масло, растопите на водяной бане, перемешайте до однородной консистенции.
- Орехи подсушите в духовке, измельчите, добавьте в шоколадную массу.
- Форму выстелить пергаментом, выложите шоколадную массу, распределите, отправьте в холодильник на 3 часа.
- Достаньте из холодильника, нарежьте крупными кубиками. Приятного аппетита!