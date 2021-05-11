Фадж – популярный десерт в США, который похож на ирис. Его готовят с добавлением молока, какао и ванили. Также добавляют орехи, изюм и фрукты и украшают глазурью.

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Как приготовить фадж

Ингредиенты:

– 250 граммов черного/молочного шоколада;

– 150 граммов сгущенного молока;

– 100 граммов грецких орехов (или фундук);

– 20 граммов сливочного масла 82%;

– 1/2 чайной ложки корицы.