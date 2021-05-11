Фадж – популярный десерт в США, который похож на ирис. Его готовят с добавлением молока, какао и ванили. Также добавляют орехи, изюм и фрукты и украшают глазурью.

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Как приготовить фадж

  1. Шоколад измельчите, выложите в миску, добавьте сгущенное молоко, сливочное масло, растопите на водяной бане, перемешайте до однородной консистенции.
  2. Орехи подсушите в духовке, измельчите, добавьте в шоколадную массу.
  3. Форму выстелить пергаментом, выложите шоколадную массу, распределите, отправьте в холодильник на 3 часа.
  4. Достаньте из холодильника, нарежьте крупными кубиками. Приятного аппетита!