Фадж – популярний десерт у США, який схожий на ірис. Його готують з додаванням молока, какао та ванілі. Також додають горіхи, родзинки та фрукти та декорують глазур'ю.

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Як приготувати фадж

Інгредієнти:

– 250 грамів чорного/молочного шоколаду;

– 150 грамів згущеного молока;

– 100 грамів волоських горіхів (або фундук);

– 20 грамів вершкового масла 82%;

– 1/2 чайної ложки кориці.