Фадж – популярний десерт у США, який схожий на ірис. Його готують з додаванням молока, какао та ванілі. Також додають горіхи, родзинки та фрукти та декорують глазур'ю.
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Як приготувати фадж
- Шоколад подрібніть, викладіть у миску, додайте згущене молоко, вершкове масло, розтопіть на водяній бані, перемішайте до однорідної консистенції.
- Горіхи підсушіть у духовій шафі, подрібніть, додайте у шоколадну масу.
- Форму вистеліть пергаментом, викладіть шоколадну масу, розподіліть, відправте у холодильник на 3 години.
- Дістаньте з холодильника, наріжте великими кубиками. Смачного!