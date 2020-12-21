Які ж свята без справжнього шоколадного рулету з ніжним кремом та шоколадною пастою! Талановита кондитерка Ліза Глінська підготувала для нас надзвичайно смачний десерт, який прийдеться до смаку кожному.

Єлизавета Глінська поділилась своїм рецептом шоколадного рулету на своїй сторінці в інстаграм, який ви з легкістю можете приготувати вдома. Читайте також Рецепт новорічних безе з кремом від Лізи Глінської Як приготувати шоколадний рулет на Різдво Інгредієнти для шоколадного бісквіта:

– 150 г яєць;

– 60 г жовтка;

– 150 г цукру (1 частина);

– 90 г білка;

– 60 г цукру (2 частина);

– 150 г борошна;

– 20 г какао-порошку. Ретельно збийте жовтки і яйця з цукром до появи стійкого малюнка (приблизно 7-8 хвилин). Збийте білок до м'яких піків, поступово додавайте цукор. Збийте масу до стійких піків. Змішати обидві яєчні маси у глибокій мисці. Використовуючи сито, ввести та делікатно вмішати борошно з какао-порошком. Викладіть бісквіт на пергамент для випікання, розрівняйте спатулою. Поставте бісквіт випікатись в розігріту до 200 градусів духовку на 7 - 8 хвилин. Зніміть бісквіт і деко для випічки, охолодіть. Інгредієнти для просочення:

– 100 мл води;

– 100 г цукру;

– 30 мл чорного рому. Для приготування сиропу потрібно з'єднати всі інгредієнти в сотейнику та довести до кипіння й охолодити. Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Liza Glinskaya (@lizaglinskaya) Інгредієнти для крему:

– 150 г білка;

– 110 г цукру;

– 110 г цукрової пудри;

– 150 г м'якого вершкового масла. З'єднати в чаші комбайна білок, цукор і цукрову пудру. Перемішати вінчиком для збивання дооднорідної маси. Поставити чашу на парову баню і прогрівати масу, весь час помішуючи, поки цукор не розчиниться – процес займає близько 10 хвилин. Важливо: маса не повинна розігрітися вище 60 градусів, інакше білок згорнеться. Тепер маси необхідно збити до стійкої структури й повного охолодження. Збити окремо розм'якшене вершкове масло, з'єднати обидві маси і наш крем готовий. Як зібрати рулет Просочити бісквіт сиропом. Помістити шоколадну пасту в кондитерський мішок, викласти її тонкими смужками на бісквіт. Помістити крем в кондитерський мішок. Відсадити крем смужками на бісквіт. Розрівняти його спатулою. Згорнути рулет. Поставити його в холодильник на кілька годин. Підрівняти край рулету ножем. Задекорувати рулет шоколадною пастою. Смачного.