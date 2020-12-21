Смачний різдвяний рецепт шоколадного рулету від Лізи Глінської
Які ж свята без справжнього шоколадного рулету з ніжним кремом та шоколадною пастою! Талановита кондитерка Ліза Глінська підготувала для нас надзвичайно смачний десерт, який прийдеться до смаку кожному.
Єлизавета Глінська поділилась своїм рецептом шоколадного рулету на своїй сторінці в інстаграм, який ви з легкістю можете приготувати вдома.
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Як приготувати шоколадний рулет на Різдво
- Ретельно збийте жовтки і яйця з цукром до появи стійкого малюнка (приблизно 7-8 хвилин).
- Збийте білок до м'яких піків, поступово додавайте цукор. Збийте масу до стійких піків.
- Змішати обидві яєчні маси у глибокій мисці.
- Використовуючи сито, ввести та делікатно вмішати борошно з какао-порошком.
- Викладіть бісквіт на пергамент для випікання, розрівняйте спатулою.
- Поставте бісквіт випікатись в розігріту до 200 градусів духовку на 7 - 8 хвилин. Зніміть бісквіт і деко для випічки, охолодіть.
- Для приготування сиропу потрібно з'єднати всі інгредієнти в сотейнику та довести до кипіння й охолодити.
- З'єднати в чаші комбайна білок, цукор і цукрову пудру. Перемішати вінчиком для збивання дооднорідної маси.
- Поставити чашу на парову баню і прогрівати масу, весь час помішуючи, поки цукор не розчиниться – процес займає близько 10 хвилин. Важливо: маса не повинна розігрітися вище 60 градусів, інакше білок згорнеться.
- Тепер маси необхідно збити до стійкої структури й повного охолодження.
- Збити окремо розм'якшене вершкове масло, з'єднати обидві маси і наш крем готовий.
Як зібрати рулет
- Просочити бісквіт сиропом.
- Помістити шоколадну пасту в кондитерський мішок, викласти її тонкими смужками на бісквіт.
- Помістити крем в кондитерський мішок. Відсадити крем смужками на бісквіт. Розрівняти його спатулою.
- Згорнути рулет.
- Поставити його в холодильник на кілька годин.
- Підрівняти край рулету ножем.
- Задекорувати рулет шоколадною пастою. Смачного.
Джерело: SmachnoNews
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