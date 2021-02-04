Очень вкусный и яркий торт "Красный бархат" понравится каждому, как по яркому виду, так и по замечательному вкусу.

Источник: Мастер Шеф

Торт "Красный бархат" особенно актуален на День Валентина, ведь сладость может стать отличным подарком для влюбленных.

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Чтобы приготовить торт "Красный бархат" вам нужно минимум кулинарных знаний, ведь он сверхлегкий в приготовлении. Рецепт праздничного и одновременно яркого торта подготовил участник кулинарного шоу "Мастер Шеф" – Антон Квасов.

Как приготовить торт "Красный бархат"

Ингредиенты:

– 330 г муки;

– 15 г какао;

– 4 г соды;

– 6 г разрыхлителя;

– 4 г соли;

– 1-2 ч. л. красного гелевого красителя;

– 280 г кефира;

– 300 г сахара;

– 150 г сливочного масла;

– 150 мл масла;

– 3 яйца;

– 2 ч. л. ванильного экстракта;

– 1 ст. л. лимонного сока

Для крема:

– 400 мл охлажденных сливок 33%;

– 185 г сахарной пудры;

– 400 г маскарпоне;

– 3 ст. л. лимонного сока

– 1 ч. л. ванильного экстракта.