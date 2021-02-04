Торт Красный бархат по рецепту участника "Мастер Шеф" Антона Квасова
Очень вкусный и яркий торт "Красный бархат" понравится каждому, как по яркому виду, так и по замечательному вкусу.
Источник: Мастер Шеф
Торт "Красный бархат" особенно актуален на День Валентина, ведь сладость может стать отличным подарком для влюбленных.
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Чтобы приготовить торт "Красный бархат" вам нужно минимум кулинарных знаний, ведь он сверхлегкий в приготовлении. Рецепт праздничного и одновременно яркого торта подготовил участник кулинарного шоу "Мастер Шеф" – Антон Квасов.
Как приготовить торт "Красный бархат"
- Для приготовления коржей для торта тщательно взбейте сливочное масло до кремообразного состояния. Введите яйца в массу по одному и соедините с ванильным экстрактом, маслом, соком лимона, кефиром и красителем.
- Тщательно просейте муку через мелкое сито, добавьте какао, разрыхлитель, соду и соль. Введите в жидкую массу сухие ингредиенты в три приема и замесите однородное тесто.
- Разделите тесто на три части, обмотайте их в пищевую пленку и оставьте в холодильнике на ночь.
- Подготовьте форму для выпекания диаметром 22 сантиметра и выпекайте лепешки при температуре 175 градусов в течение 30 минут. Готовый корж выложите из формы и дайте остыть 15 мин. То же самое проделайте с остальными лепешками.
- Заверните готовые коржи в пищевую пленку и отправьте в холодильник на ночь.
- Для приготовления крема для торта взбейте холодные сливки с сахарной пудрой до пышной массы.
- В полученную сливочную смесь с помощью силиконовой лопатки осторожно введите маскарпоне, лимонный сок, ванильный экстракт. Готовый однородный крем охладите.
- С помощью тарелки меньшего диаметра обрежьте стороны лепешек, их мы будем использовать для декора торта.
- Переложите коржи кремом. Остатками крема обмажьте края торта и разровняйте лопаткой.
- Задекорируйте торт крошкой и подавайте к столу. Приятного аппетита!
Источник: Мастер Шеф
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