Надзвичайно смачний бісквітний шоколадний торт сподобається усім. Десерт можна готувати в будні й свята.

Шоколадний торт готується з бісквітних коржів, вершкового крему з додаванням какао та глазур'ю. За бажанням торт можна задекорувати кульками з какао або фруктами. Солодкий десерт може стати чудовим подарунком на День Валентина.

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Як приготувати шоколадний торт

Інгредієнти:

– 6 шт. яєць;

– 180 грамів цукру;

– 150 грамів борошна;

– 30 грамів какао;

– розпушувач.

Для приготування бісквітного тіста ретельно просійте борошно через сито, щоб не було грудочок. У мисці з'єднайте яйця з цукром, збийте міксером протягом 5-7 хвилин. Далі – додайте борошно, розпушувач, какао, перемішайте лопаткою. Форму для випікання діаметром 22-24 сантиметри, вистеліть пергаментом, викладіть тісто. Розігрійте духовку до температури 180 градусів, відправте запікатись протягом 30-35 хвилин до готовності. Викладіть з духовки, накрийте рушником, залиште на декілька годин. Шоколадні коржі розріжте, змастіть кремом. Готовий торт полийте шоколадною глазур'ю.

Шоколадний торт/ Фото pexels.com

Як приготувати крем

Інгредієнти:

– 250 мілілітрів молока;

– 30 грамів какао;

– 3 столові ложки цукру;

– 3 столові ложки борошна;

– 50 грамів вершкового масла 82%.

Ретельно просійте борошно через сито, щоб не було грудочок. У мисці з'єднайте молоко з цукром, додайте борошно, какао, перемішайте до однорідної консистенції. У каструлю перекладіть крем, поставте на маленький вогонь, перемішайте, доведіть до кипіння. У мисці змішайте крем з вершковим маслом.

Шоколад/ Фото unsplash.com

Як приготувати шоколадну глазур

Інгредієнти:

– 100 грамів шоколаду;

– 80 грамів вершків 33%.