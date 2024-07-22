Она может стать вашей любимой закруткой: готовим шпарагивку на зиму
22 июля 2024, 22:57Читати новину українською
Источник:Shuba
Если вы никогда не пробовали консервированную шпарагивку, обязательно попробуйте. Она особенно пригодится зимой.
Шпарагивку совсем не трудно консервировать. Она понравится всем вашим близким.
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Шпарагивка на зиму
- Время: 1 час
- Порций: 6
– 1 килограмм стручковой фасоли;
– 2 чайные ложки соли.
Маринад:
– 750 миллилитров воды;
– 130 миллилитров уксуса;
– 100 граммов сахара;
– 35 граммов соли.
Приготовление:
- Стручковую фасоль переберите, вымойте и обрежьте кончики. В
- Положите шпарагивку в кастрюлю и залейте водой, чтобы она покрыла фасоль на 2 – 3 сантиметра. Посолите по вкусу. Варите примерно 10 минут – фасоль должна быть немного недоваренной.
- Смешайте в кастрюле воду, соль, сахар и уксус. Вскипятите в кипятке.
- Разложите фасоль в банки и залейте горячим маринадом и накройте крышками.
- Положите на дно кастрюли полотенце, поставьте на него банки, прикрытые крышками. Налейте кипяток в кастрюлю на три четверти банок. Стерилизуйте 15 – 20 минут, после чего закрутите крышки. Переверните банки крышками вниз до остывания.