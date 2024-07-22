Она может стать вашей любимой закруткой: готовим шпарагивку на зиму

22 июля 2024, 22:57
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Источник:

Shuba

Если вы никогда не пробовали консервированную шпарагивку, обязательно попробуйте. Она особенно пригодится зимой.

Шпарагивку совсем не трудно консервировать. Она понравится всем вашим близким.

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Шпарагивка на зиму

  • Время: 1 час
  • Порций: 6
Ингредиенты:
– 1 килограмм стручковой фасоли;
– 2 чайные ложки соли.
Маринад:
– 750 миллилитров воды;
– 130 миллилитров уксуса;
– 100 граммов сахара;
– 35 граммов соли.

Приготовление:

  1. Стручковую фасоль переберите, вымойте и обрежьте кончики. В
  2. Положите шпарагивку в кастрюлю и залейте водой, чтобы она покрыла фасоль на 2 – 3 сантиметра. Посолите по вкусу. Варите примерно 10 минут – фасоль должна быть немного недоваренной.
  3. Смешайте в кастрюле воду, соль, сахар и уксус. Вскипятите в кипятке.
  4. Разложите фасоль в банки и залейте горячим маринадом и накройте крышками.
  5. Положите на дно кастрюли полотенце, поставьте на него банки, прикрытые крышками. Налейте кипяток в кастрюлю на три четверти банок. Стерилизуйте 15 – 20 минут, после чего закрутите крышки. Переверните банки крышками вниз до остывания.

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Автор: Ольга Котів