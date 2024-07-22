Шпарагівку зовсім не важко консервувати. Вона сподобається всім вашим близьким.
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Шпарагівка на зиму
- Час: 1 година
- Порцій: 6
Приготування:
- Стручкову квасолю переберіть, вимийте та обріжте кінчики. В
- Покладіть шпарагівку в каструлю та залийте водою, щоб вона покрила квасолю на 2 – 3 сантиметри. Посоліть. Варіть приблизно 10 хвилин – квасоля повинна бути трохи недовареною.
- Змішайте в каструлі воду, сіль, цукор та оцет. Закип'ятіть.
- Розкладіть квасолю в банки та залийте гарячим маринадом та накрийте кришками.
- Покладіть на дно каструлі рушник, поставте на нього банки, прикриті кришками. Налийте окріп у каструлю на три чверті банок. Стерилізуйте 15 – 20 хвилин, після чого закрутіть кришки. Переверніть банки кришками донизу до охолодження.