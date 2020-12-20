Настоящая рождественская выпечка – штоллен понравится каждому члену вашей семьи, мы в этом уверены. Все, что вам нужно – набраться праздничного настроения и приготовить традиционный немецкий кекс вместе с SmachnoNews.

Штоллен – необычайно вкусный немецкий рождественский кекс, который традиционно готовят за 2-3 недели до Рождества. Давайте и мы приготовим праздничную выпечку вместе с SmachnoNews.

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Ингредиенты для теста:

– 500 граммов муки;

​– 14 граммов сухих дрожжей;

​– 250 мл молока, едва теплого;

​ – 100 граммов сахара;

​– 225 граммов сливочного масла, комнатной температуры;

​– цедра 1-го апельсина;

​– цедра 1-го лимона;

​– 1/4 ч. л молотого кардамона;

​– 1/4 ч. л молотой корицы;

​– 1/4 ч. л молотого мускатного ореха;

​– 1/4 ч. л молотого имбиря;

– 5 граммов соли.

Ингредиенты для начинки и декора:

– 250 граммов изюма;

– 75 граммов сушеной клюквы;

– 75 граммов цукатов;

– 90 граммов миндаля;

– 80 мл рома;

– 50 граммов сливочного масла;

– сахарная пудра.

Тщательно просейте муку через мелкое сито, чтобы не было комочков. Смешайте все сухие ингредиенты и перемешайте. Добавьте теплое молоко и перемешайте. Соедините массу со сливочным маслом и тщательно вымешивайте тесто для штоллена. Накройте пищевой пленкой и оставьте отдохнуть на часок в теплом месте. Сухофрукты высыпьте в миску, залейте кипятком и дайте постоять 3-4 минуты. Слейте лишнюю воду, добавьте цукатов и залейте начинку для штоллена ромом. Перемешайте и оставьте на час настаиваться. Всыпьте орехи, цукаты с ромом и сухофруктами в тесто и еще раз замесите тесто. Переложите готовое тесто на поверхность присыпанную мукой и слегка раскатайте. Придайте тесту форму штоллена – продолговатую, похожую на батон. Накройте чистым полотенцем и оставьте на 40-50 минут подойти. Разогрейте духовку до 190 градусов и выпекайте штоллен 60-70 минут до румяной корочки. Готовую выпечку немного охладите и обильно посыпьте поверхность рождественского кекса сахарной пудрой.

Храните немецкий рождественский кекс в холодильнике, чем дольше он стоит, тем вкуснее будет. Именно так утверждают надо делать с рождественской выпечкой шеф-повара в Германии.