Рецепт дня: штоллен – немецкий рождественский кекс
Настоящая рождественская выпечка – штоллен понравится каждому члену вашей семьи, мы в этом уверены. Все, что вам нужно – набраться праздничного настроения и приготовить традиционный немецкий кекс вместе с SmachnoNews.
Штоллен – необычайно вкусный немецкий рождественский кекс, который традиционно готовят за 2-3 недели до Рождества. Давайте и мы приготовим праздничную выпечку вместе с SmachnoNews.
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- Тщательно просейте муку через мелкое сито, чтобы не было комочков. Смешайте все сухие ингредиенты и перемешайте.
- Добавьте теплое молоко и перемешайте. Соедините массу со сливочным маслом и тщательно вымешивайте тесто для штоллена. Накройте пищевой пленкой и оставьте отдохнуть на часок в теплом месте.
- Сухофрукты высыпьте в миску, залейте кипятком и дайте постоять 3-4 минуты.
- Слейте лишнюю воду, добавьте цукатов и залейте начинку для штоллена ромом. Перемешайте и оставьте на час настаиваться.
- Всыпьте орехи, цукаты с ромом и сухофруктами в тесто и еще раз замесите тесто. Переложите готовое тесто на поверхность присыпанную мукой и слегка раскатайте.
- Придайте тесту форму штоллена – продолговатую, похожую на батон. Накройте чистым полотенцем и оставьте на 40-50 минут подойти.
- Разогрейте духовку до 190 градусов и выпекайте штоллен 60-70 минут до румяной корочки.
- Готовую выпечку немного охладите и обильно посыпьте поверхность рождественского кекса сахарной пудрой.
Храните немецкий рождественский кекс в холодильнике, чем дольше он стоит, тем вкуснее будет. Именно так утверждают надо делать с рождественской выпечкой шеф-повара в Германии.
Источник: SmachnoNews
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