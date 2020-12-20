Справжня різдвяна випічка – штоллен сподобається кожному члену вашої родини, ми в цьому впевнені. Все, що вам потрібно – набратись святкового настрою та приготувати традиційний німецький кекс разом із SmachnoNews.

Штоллен – надзвичайно смачний німецький різдвяний кекс, який традиційно готують за 2-3 тижні до Різдва. Давайте й ми приготуємо святкову випічку разом із SmachnoNews. Читайте також Штоллен – все, що потрібно знати про різдвяний кекс розповідає Ліза Глінська Інгредієнти для тіста:

– 500 грамів борошна;

​ – 14 грамів сухих дріжджів;

​ – 250 мл молока, ледь теплого;

​ – 100 грамів цукру;

​ – 225 грамів вершкового масла, кімнатної температури;

​ – цедра 1-го апельсина;

​ – цедра 1-го лимона;

​ – 1/4 ч.л меленого кардамону;

​ – 1/4 ч.л меленої кориці;

​ – 1/4 ч.л меленого мускатного горіха;

​ – 1/4 ч.л меленого імбиру;

​ – 5 грамів солі. Інгредієнти для начинки та декору:

– 250 грамів родзинок;

– 75 грамів сушеної журавлини;

– 75 грамів цукатів;

– 90 грамів мигдалю;

– 80 мл рому;

– 50 грамів вершкового масла;

– цукрова пудра. Ретельно просійте борошно через дрібне сито, щоб не було грудочок. Змішайте всі сухі інгредієнти та перемішайте. Додайте теплого молока та перемішайте. З'єднайте масу з вершковим маслом та ретельно вимішуйте тісто для штоллена. Накрийте харчовою плівкою та залишіть відпочити на годинку в теплому місці. Сухофрукти висипте в миску, залийте окропом та дайте постояти 3-4 хвилини. Злийте зайву воду, додайте цукатів та залийте начинку для штоллена ромом. Перемішайте та залишіть на годину настоюватися. Всипте горіхи, цукати з ромом та сухофруктами до тіста та ще раз замісіть тісто. Перекладіть готове тісто на поверхню присипану борошном та злегка розкачайте. Надайте тісто форму штоллена – подовгувату, схожу на батон. Накрийте чистим рушником та залишіть на 40-50 хвилин підійти. Розігрійте духовку до 190 градусів та випікайте штоллен 60-70 хвилин до рум'яної скоринки. Готову випічку трішки охолодіть та рясно посипте поверхню різдвяного кексу цукровою пудрою. Зберігайте німецький різдвяний кекс в холодильнику, чим довше він стоїть, тим смачнішим буде. Саме так стверджують робити з різдвяною випічкою шеф-кухарі у Німеччині.