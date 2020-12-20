Рецепт дня: штоллен – німецький різдвяний кекс
Справжня різдвяна випічка – штоллен сподобається кожному члену вашої родини, ми в цьому впевнені. Все, що вам потрібно – набратись святкового настрою та приготувати традиційний німецький кекс разом із SmachnoNews.
Штоллен – надзвичайно смачний німецький різдвяний кекс, який традиційно готують за 2-3 тижні до Різдва. Давайте й ми приготуємо святкову випічку разом із SmachnoNews.
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- Ретельно просійте борошно через дрібне сито, щоб не було грудочок. Змішайте всі сухі інгредієнти та перемішайте.
- Додайте теплого молока та перемішайте. З'єднайте масу з вершковим маслом та ретельно вимішуйте тісто для штоллена. Накрийте харчовою плівкою та залишіть відпочити на годинку в теплому місці.
- Сухофрукти висипте в миску, залийте окропом та дайте постояти 3-4 хвилини.
- Злийте зайву воду, додайте цукатів та залийте начинку для штоллена ромом. Перемішайте та залишіть на годину настоюватися.
- Всипте горіхи, цукати з ромом та сухофруктами до тіста та ще раз замісіть тісто. Перекладіть готове тісто на поверхню присипану борошном та злегка розкачайте.
- Надайте тісто форму штоллена – подовгувату, схожу на батон. Накрийте чистим рушником та залишіть на 40-50 хвилин підійти.
- Розігрійте духовку до 190 градусів та випікайте штоллен 60-70 хвилин до рум'яної скоринки.
- Готову випічку трішки охолодіть та рясно посипте поверхню різдвяного кексу цукровою пудрою.
Зберігайте німецький різдвяний кекс в холодильнику, чим довше він стоїть, тим смачнішим буде. Саме так стверджують робити з різдвяною випічкою шеф-кухарі у Німеччині.
Джерело: SmachnoNews
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