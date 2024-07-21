Его обожают и во Франции, и в Германии: рецепт традиционного швабского пирога с луком

Швабский пирог идеально подойдет к ужину. Его любят готовить и в Германии, и во Франции.

Он очень вкусный и просто готовится. Кроме этого, вам потребуются только самые простые ингредиенты.

Стоит попробовать От мяса не отличить: готовим кабачки по турецкому рецепту

Традиционный швабский пирог с луком

Время : 1 час 30 минут

: 1 час 30 минут Порций: 6

– 100 граммов масла;– 200 граммов муки;– 1 яйцо;– 1 столовая ложка ледяной воды;– 0,5 чайной ложки соли.– 600 граммов лука;– 50 граммов масла;– 200 граммов бекона или ветчины;– 3 яйца;– 300 граммов сметаны;– специи по вкусу.

Смотрите, как приготовить швабский пирог: видео

Приготовление:

Холодное сливочное масло перетрите с мукой в крошку и добавьте яйцо. Всыпьте щепотку соли, влейте ледяную воду и замесите тесто. Обмотайте его пищевой пленкой и оставьте в холодильнике на 20 – 30 минут. Для начинки лук поджарьте до золотистой корочки на масле. Добавьте бекон, посолите и поперчите по вкусу. Для заливки яйца смешайте со сметаной и специями. Соедините охлажденную начинку с заливкой. Тесто раскатайте в пласт средней толщины. Переложите в форму, смазанную растительным маслом, и выложите начинку. Отправьте в разогретую до 180 градусов духовку на 40 минут.