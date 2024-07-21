Его обожают и во Франции, и в Германии: рецепт традиционного швабского пирога с луком

21 июля 2024, 23:59
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Источник:

Yuliia.senych

Швабский пирог идеально подойдет к ужину. Его любят готовить и в Германии, и во Франции.

Он очень вкусный и просто готовится. Кроме этого, вам потребуются только самые простые ингредиенты.

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Традиционный швабский пирог с луком

  • Время: 1 час 30 минут
  • Порций: 6
Ингредиенты для теста:
– 100 граммов масла;
– 200 граммов муки;
– 1 яйцо;
– 1 столовая ложка ледяной воды;
– 0,5 чайной ложки соли.
Начинка:
– 600 граммов лука;
– 50 граммов масла;
– 200 граммов бекона или ветчины;
– 3 яйца;
– 300 граммов сметаны;
– специи по вкусу.

Смотрите, как приготовить швабский пирог: видео

Приготовление:

  1. Холодное сливочное масло перетрите с мукой в крошку и добавьте яйцо. Всыпьте щепотку соли, влейте ледяную воду и замесите тесто. Обмотайте его пищевой пленкой и оставьте в холодильнике на 20 – 30 минут.
  2. Для начинки лук поджарьте до золотистой корочки на масле. Добавьте бекон, посолите и поперчите по вкусу.
  3. Для заливки яйца смешайте со сметаной и специями. Соедините охлажденную начинку с заливкой.
  4. Тесто раскатайте в пласт средней толщины. Переложите в форму, смазанную растительным маслом, и выложите начинку. Отправьте в разогретую до 180 градусов духовку на 40 минут.

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Автор: Ольга Котів