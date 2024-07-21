Его обожают и во Франции, и в Германии: рецепт традиционного швабского пирога с луком
21 июля 2024, 23:59Читати новину українською
Источник:Yuliia.senych
Швабский пирог идеально подойдет к ужину. Его любят готовить и в Германии, и во Франции.
Он очень вкусный и просто готовится. Кроме этого, вам потребуются только самые простые ингредиенты.
Стоит попробовать От мяса не отличить: готовим кабачки по турецкому рецепту
Традиционный швабский пирог с луком
- Время: 1 час 30 минут
- Порций: 6
– 100 граммов масла;
– 200 граммов муки;
– 1 яйцо;
– 1 столовая ложка ледяной воды;
– 0,5 чайной ложки соли.
Начинка:
– 600 граммов лука;
– 50 граммов масла;
– 200 граммов бекона или ветчины;
– 3 яйца;
– 300 граммов сметаны;
– специи по вкусу.
Смотрите, как приготовить швабский пирог: видео
Приготовление:
- Холодное сливочное масло перетрите с мукой в крошку и добавьте яйцо. Всыпьте щепотку соли, влейте ледяную воду и замесите тесто. Обмотайте его пищевой пленкой и оставьте в холодильнике на 20 – 30 минут.
- Для начинки лук поджарьте до золотистой корочки на масле. Добавьте бекон, посолите и поперчите по вкусу.
- Для заливки яйца смешайте со сметаной и специями. Соедините охлажденную начинку с заливкой.
- Тесто раскатайте в пласт средней толщины. Переложите в форму, смазанную растительным маслом, и выложите начинку. Отправьте в разогретую до 180 градусов духовку на 40 минут.