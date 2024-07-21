Він дуже смачний і просто готується. Окрім цього, вам будуть потрібні лише найпростіші інгредієнти.

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Традиційний швабський пиріг з цибулею

Час : 1 година 30 хвилин

: 1 година 30 хвилин Порцій: 6

Інгредієнти для тіста:

– 100 грамів масла;

– 200 грамів борошна;

– 1 яйце;

– 1 столова ложка крижаної води;

– 0,5 чайної ложки солі.

Начинка:

– 600 грамів цибулі;

– 50 грамів масла;

– 200 грамів бекону чи шинки;

– 3 яйця;

– 300 грамів сметани;

– спеції до смаку.

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Приготування:

Холодне вершкове масло перетріть з борошном в крихту і додайте яйце. Всипте дрібку солі, влийте крижану воду і замісіть тісто. Обмотайте його харчовою плівкою і залиште в холодильнику на 20 – 30 хвилин. Для начинки цибулю підсмажте до золотистої скоринки на маслі. Додайте бекон, посоліть та поперчіть до смаку. Для заливки яйця змішайте зі сметаною і спеціями. З'єднайте охолоджену начинку із заливкою. Тісто розкачайте в пласт середньої товщини. Перекладіть у форму, змащену олією, і викладіть начинку. Відправте в розігріту до 180 градусів духовку на 40 хвилин.

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