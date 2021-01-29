Очень вкусный десерт – шоколадный рулет со сливочным кремом, который придется по вкусу каждому. Попробуйте приготовить его дома.

Источник: Smachno News Швейцарский шоколадный рулет в сочетании со сливочным кремом понравится всей семье. Читайте также Как приготовить круассаны из готового слоеного теста Рецепт шоколадного рулета Ингредиенты для теста:

– 2 яйца;

– 50 граммов муки;

– 30 граммов сливочного масла 82%;

– 80 граммов сахарной пудры;

– 2–3 чайные ложки какао;

– разрыхлитель;

– соль,

– ванильный сахар. Ингредиенты для крема:

– 180 граммов жирных сливок 30-33%

– 1 столовая ложка молока 2,5%. Для приготовления теста тщательно просейте муку через сито, чтобы не было комочков. В миске соедините муку с какао, добавьте соль, разрыхлитель, перемешайте. Отдельно в миске смешайте яйца с сахарной пудрой, взбейте миксером до однородной консистенции, влейте в муку, взбейте миксером. Разогрейте духовку до температуры 180 градусов. Противень выстелите пергаментом, смажьте сливочным маслом, вылейте тесто и отправьте запекаться в течение 10-15 минут до готовности. Выложите готовое тесто, оставьте для охлаждения. Для приготовления крема взбейте миксером сливки с ванильным сахаром. Готовое тесто смажьте сливочным кремом, сформируйте в рулет. Выложите рулет на тарелку. Приятного аппетита!