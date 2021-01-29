Как приготовить шоколадный рулет со сливочным кремом: домашний рецепт
Очень вкусный десерт – шоколадный рулет со сливочным кремом, который придется по вкусу каждому. Попробуйте приготовить его дома.
Источник: Smachno News
Швейцарский шоколадный рулет в сочетании со сливочным кремом понравится всей семье.
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Рецепт шоколадного рулета
- Для приготовления теста тщательно просейте муку через сито, чтобы не было комочков.
- В миске соедините муку с какао, добавьте соль, разрыхлитель, перемешайте.
- Отдельно в миске смешайте яйца с сахарной пудрой, взбейте миксером до однородной консистенции, влейте в муку, взбейте миксером.
- Разогрейте духовку до температуры 180 градусов. Противень выстелите пергаментом, смажьте сливочным маслом, вылейте тесто и отправьте запекаться в течение 10-15 минут до готовности.
- Выложите готовое тесто, оставьте для охлаждения.
- Для приготовления крема взбейте миксером сливки с ванильным сахаром.
- Готовое тесто смажьте сливочным кремом, сформируйте в рулет. Выложите рулет на тарелку. Приятного аппетита!
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