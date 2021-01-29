Як приготувати шоколадний рулет з вершковим кремом: домашній рецепт
Надзвичайно смачний десерт – шоколадний рулет з вершковим кремом, який прийдеться до смаку кожному. Спробуйте приготувати його вдома.
Джерело: Smachno News
Швейцарський шоколадний рулет у поєднанні із вершковим кремом сподобається всій родині.
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Рецепт шоколадного рулету
- Для приготування тіста ретельно просійте борошно через сито, щоб не було грудочок.
- У мисці з'єднайте борошно з какао, додайте сіль, розпушувач, перемішайте.
- Окремо у мисці змішайте яйця з цукровою пудрою, збийте міксером до однорідної консистенції, влийте у борошно, збийте міксером.
- Розігрійте духовку до температури 180 градусів. Деко вистеліть пергаментом, змастіть вершковим маслом, вилийте тісто і відправте запікатись протягом 10-15 хвилин до готовності.
- Викладіть готове тісто, залиште для охолодження.
- Для приготування крему збийте міксером вершки з ванільним цукром.
- Готове тісто змастіть вершковим кремом, сформуйте у рулет. Викладіть рулет на тарілку. Смачного!
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