Надзвичайно смачний десерт – шоколадний рулет з вершковим кремом, який прийдеться до смаку кожному. Спробуйте приготувати його вдома.

Джерело: Smachno News Швейцарський шоколадний рулет у поєднанні із вершковим кремом сподобається всій родині. Читайте також Як приготувати круасани з готового листового тіста Рецепт шоколадного рулету Інгредієнти для тіста:

– 2 яйця;

– 50 грамів борошна;

– 30 грамів вершкового масла 82%;

– 80 грамів цукрової пудри;

– 2-3 чайні ложки какао;

– розпушувач;

– сіль;

– ванільний цукор. Інгредієнти для крему:

– 180 грамів жирних вершків 30-33%;

– 1 столова ложка молока 2,5%. Для приготування тіста ретельно просійте борошно через сито, щоб не було грудочок. У мисці з'єднайте борошно з какао, додайте сіль, розпушувач, перемішайте. Окремо у мисці змішайте яйця з цукровою пудрою, збийте міксером до однорідної консистенції, влийте у борошно, збийте міксером. Розігрійте духовку до температури 180 градусів. Деко вистеліть пергаментом, змастіть вершковим маслом, вилийте тісто і відправте запікатись протягом 10-15 хвилин до готовності. Викладіть готове тісто, залиште для охолодження. Для приготування крему збийте міксером вершки з ванільним цукром. Готове тісто змастіть вершковим кремом, сформуйте у рулет. Викладіть рулет на тарілку. Смачного!