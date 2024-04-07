Они получатся даже лучше, чем в кондитерской. А нежный соус превратит синабоны в настоящий шедевр.

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Синабоны с вишнями и шоколадом

  • Время: 2 часа
  • Порций: 6

Приготовление:

  1. Замешайте все ингредиенты для опары и дайте хорошо подойти.
  2. Добавьте яйца и сахар. Хорошо перемешайте, добавьте муку и разрыхлитель. Замесите тесто и в конце вмешайте кусочками масло комнатной температуры. Лучше все это делать комбайном. Дайте тесту подойти.
  3. Раскатайте тесто тоненьким прямоугольником на столе.
  4. На него намажьте мягкое сливочное масло и посыпьте смесью сахара и корицы. Наверх выложите вишню и шоколад.
  5. Заверните в рулет и нарежьте нитью на 18 – 20 булочек. Выложите на противень и дайте хорошо подойти.
  6. Выпекайте при температуре 185 градусов до зарумянивания.
  7. Смешайте ингредиенты для заливки. Как только достанете булочки из духовки, полейте их подготовленной заливкой.