Они получатся даже лучше, чем в кондитерской. А нежный соус превратит синабоны в настоящий шедевр.
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Синабоны с вишнями и шоколадом
- Время: 2 часа
- Порций: 6
Приготовление:
- Замешайте все ингредиенты для опары и дайте хорошо подойти.
- Добавьте яйца и сахар. Хорошо перемешайте, добавьте муку и разрыхлитель. Замесите тесто и в конце вмешайте кусочками масло комнатной температуры. Лучше все это делать комбайном. Дайте тесту подойти.
- Раскатайте тесто тоненьким прямоугольником на столе.
- На него намажьте мягкое сливочное масло и посыпьте смесью сахара и корицы. Наверх выложите вишню и шоколад.
- Заверните в рулет и нарежьте нитью на 18 – 20 булочек. Выложите на противень и дайте хорошо подойти.
- Выпекайте при температуре 185 градусов до зарумянивания.
- Смешайте ингредиенты для заливки. Как только достанете булочки из духовки, полейте их подготовленной заливкой.