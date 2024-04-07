Вони вийдуть навіть кращими, ніж в кондитерській. А ніжний соус перетворить сінабони на справжній шедевр.
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Сінабони з вишнями та шоколадом
- Час: 2 години
- Порцій: 6
Приготування:
- Замішайте усі інгредієнти для опари та дайте добре підійти.
- Додайте яйця та цукор. Добре перемішайте, додайте борошно та розпушувач. Замісіть тісто і наприкінці вмішайте шматочками масло кімнатної температури. Краще все це робити комбайном. Дайте тісту підійти.
- Розкачайте тісто тоненьким прямокутником на столі.
- На нього намастіть м'яке вершкове масло і посипте сумішшю цукру та кориці. Наверх викладіть вишню та шоколад.
- Загорніть у рулет та наріжте ниткою на 18 – 20 булочок. Викладіть на деко і дайте добре підійти.
- Випікайте при температурі 185 градусів до зарум'янення.
- Змішайте інгредієнти для заливки. Як тільки дістанете булочки з духовки, полийте їх підготовленою заливкою.