Вони вийдуть навіть кращими, ніж в кондитерській. А ніжний соус перетворить сінабони на справжній шедевр.

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Сінабони з вишнями та шоколадом

  • Час: 2 години
  • Порцій: 6

Приготування:

  1. Замішайте усі інгредієнти для опари та дайте добре підійти.
  2. Додайте яйця та цукор. Добре перемішайте, додайте борошно та розпушувач. Замісіть тісто і наприкінці вмішайте шматочками масло кімнатної температури. Краще все це робити комбайном. Дайте тісту підійти.
  3. Розкачайте тісто тоненьким прямокутником на столі.
  4. На нього намастіть м'яке вершкове масло і посипте сумішшю цукру та кориці. Наверх викладіть вишню та шоколад.
  5. Загорніть у рулет та наріжте ниткою на 18 – 20 булочок. Викладіть на деко і дайте добре підійти.
  6. Випікайте при температурі 185 градусів до зарум'янення.
  7. Змішайте інгредієнти для заливки. Як тільки дістанете булочки з духовки, полийте їх підготовленою заливкою.