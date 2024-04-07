Перед ними не устоит никто: готовим синабоны с вишней и шоколадом
7 апреля 2024, 01:05Читати новину українською
Источник:yaroslavskyi_vova
Синабоны – известные на весь мир булочки с корицей. Приготовьте их с вишнями и шоколадом – все домашние будут в восторге.
Они получатся даже лучше, чем в кондитерской. А нежный соус превратит синабоны в настоящий шедевр.
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Синабоны с вишнями и шоколадом
- Время: 2 часа
- Порций: 6
– 300 миллилитров молока;
– 10 граммов сухих дрожжей (25 граммов свежих);
– 60 граммов сахара;
– 150 граммов муки.
Тесто:
– щепотка соли;
– 110 граммов яиц;
– 90 граммов сахара;
– 460 граммов муки;
– 10 граммов разрыхлителя;
– 125 граммов масла 82%.
Начинка:
– 125 граммов сливочного масла;
– 160 граммов сахара;
– 20 граммов корицы;
– 300 граммов вишни;
– 100 граммов измельченного шоколада.
Заливка:
– 540 граммов сметаны 20 – 25%;
– 100 граммов сахара.
Приготовление:
- Замешайте все ингредиенты для опары и дайте хорошо подойти.
- Добавьте яйца и сахар. Хорошо перемешайте, добавьте муку и разрыхлитель. Замесите тесто и в конце вмешайте кусочками масло комнатной температуры. Лучше все это делать комбайном. Дайте тесту подойти.
- Раскатайте тесто тоненьким прямоугольником на столе.
- На него намажьте мягкое сливочное масло и посыпьте смесью сахара и корицы. Наверх выложите вишню и шоколад.
- Заверните в рулет и нарежьте нитью на 18 – 20 булочек. Выложите на противень и дайте хорошо подойти.
- Выпекайте при температуре 185 градусов до зарумянивания.
- Смешайте ингредиенты для заливки. Как только достанете булочки из духовки, полейте их подготовленной заливкой.