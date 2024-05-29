А сдерживать себя так трудно: сколько черешен можно есть в день
Источник:village
Начало лета самый разгар сезона любимых ягод и фруктов. Так хочется наесться их вволю! Однако оказывается, что стоит держать себя в руках, чтобы не навредить здоровью.
Ягоды черешни – это особый вид удовольствия. Они не только вкусные, но и имеют много полезных свойств. Впрочем, существует опасность перебрать меру, поэтому лучше знать о ягодах если не исчерпывающую, то хотя бы базовую информацию.
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Ценность сезонных ягод и фруктов заключается в том, что они созревают в естественных условиях, а значит, содержат в себе максимальное количество полезных веществ. Также в сезон ягоды почти не обрабатывают химикатами, что является хорошей новостью для нашего организма.
В каком виде надо есть ягоды
Лучшая опция – ничего не придумывать. Свежие и целые ягоды богатые на клетчатку и полезные элементы, поэтому не стоит отказываться от возможности насладиться вкусом и подарить пользу своему организму.
Еще один хороший вариант – смузи. В отличие от соков, клетчатка в них также хорошо сохраняется. Не стоит делать смузи сладким, идеальное решение – 70% овощей и зелени и 30% – фрукты или ягоды. Если вы любите сорбеты, то аргументов против них тоже нет.Этот материал носит исключительно общеинформационный характер и не может быть основой для постановки диагноза или медицинских заключений. Публикации на сайте основаны на последних актуальных и научно обоснованных исследованиях в сфере медицины. Но если Вам нужны установление диагноза или медицинская консультация, обязательно обратитесь к врачу.
Сколько черешни можно съедать в день
В течение дня рекомендуют употреблять 300–350 граммов ягод и фруктов. Порцию следует регулировать в соответствии с количеством сахара.
Их следует потреблять до 16:00. Причина проста – это углеводы, в которых много глюкозы. Если наслаждаться ими в позднее время, то в организме могут запуститься процессы, которые станут причиной набора лишнего веса. Также слишком большое количество черешни может вызвать дискомфорт в желудке.
Не забываем мыть
Перед употреблением черешни обязательно нужно мыть. И не просто под краном, а замочить в воде с двумя ложками уксуса на 10 минут. После этого ополаскиваем обычной проточной водой и не беспокоимся, что на ягодах остались микробы.
Рецепт смузи с черешней и клубникой
Время: 10 минут
Порций: 2
Ингредиенты:
– 160 грамм черешни без косточки;
– 150 грамм клубники;
– 250 миллилитров молока;
– щепотка ванилина.
Приготовление:
- Черешню и клубнику моем и перебираем.
- Перекладываем ягоды в блендер.
- Вливаем 100 миллилитров молока и хорошо взбиваем.
- Добавляем остальные ингредиенты и еще раз хорошо взбиваем до однородности.
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