Ягоди черешні – це особливий вид задоволення. Вони не лише смакують, а й мають багато корисних властивостей. Втім, існує небезпека перебрати міру, тож краще знати про ягоди якщо не вичерпну, то принаймні базову інформацію.

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Цінність сезонних ягід та фруктів полягає у тому, що вони дозрівають у природних умовах, а отже, містять у собі максимальну кількість корисних речовин. Також у сезон ягоди майже не обробляють хімікатами, що є гарною новиною для нашого організму.

У якому вигляді треба їсти ягоди

Найкраща опція – нічого не вигадувати. Свіжі та цілі ягоди найбагатші на клітковину та корисні елементи, тож не варто відмовлятися від можливості насолодитися смаком та подарувати користь своєму організму.

Ще один гарний варіант – смузі. На відміну від соків, клітковина в них також гарно зберігається. Не варто робити смузі солодким, ідеальне рішення – 70% овочів та зелені і 30% – фрукти або ягоди. Якщо ви полюбляєте сорбети, то аргументів проти них теж немає.

Важливо! Цей матеріал має винятково загальноінформаційний характер і не може бути основою для встановлення діагнозу або медичних висновків. Публікації на сайті засновані на останніх актуальних і науково обґрунтованих дослідженнях у сфері медицини. Але якщо Вам потрібні встановлення діагнозу або медична консультація, обов’язково зверніться до лікаря.

Скільки черешні можна з'їдати на день

Впродовж дня рекомендують вживати 300–350 грамів ягід і фруктів. Порцію варто регулювати відповідно до кількості цукру.

Їх варто споживати до 16:00. Причина проста – це вуглеводи, в яких багато глюкози. Якщо насолоджуватися ними в пізній час, то в організмі можуть запуститися процеси, які стануть причиною набору зайвої ваги. Також занадто велика кількість черешні може спричинити дискомфорт у шлунку.

Не забуваємо мити

Перед вживанням черешні обов'язково потрібно мити. І не просто під краном, а замочити у воді з двома ложками оцту на 10 хвилин. Після цього ополіскуємо звичайною проточною водою та не турбуємося, що на ягодах залишилися мікроби.

Рецепт смузі з черешнею та полуницею

Час: 10 хвилин

Порцій: 2

Інгредієнти: – 160 грамів черешні без кісточки;

– 150 грамів полуниці;

– 250 мілілітрів молока;

– дрібка ваніліну.

Приготування:

Черешню і полуницю миємо і перебираємо. Перекладаємо ягоди у блендер. Вливаємо 100 мілілітрів молока та добре збиваємо. Додаємо решту інгредієнтів та ще раз добре збиваємо до однорідності.

Смачного!

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