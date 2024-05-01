Здебільшого великодні яйця фарбують у червоний, жовтий, синій, зелений і золотистий кольори. Для червоного беруть червону фарбу і фуксин, для жовтого застосовують яблуневу кору, для синього – варять проліски, а для золотистого – лушпиння цибулі.

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Також для фарбування використовують сушені ягоди бузини чорної, кору з чорноклена. Яєць має бути 13 – вони символізують 12 апостолів і Спасителя. Найбільше готують червоних крашанок.

Проте не варто фарбувати яйця в чорний, адже вони нагадують про кров "лукавого". Крашанки зберігаються тиждень у холодильнику.

Як гарно пофарбувати яйця

Суддя "МастерШеф" Володимир Ярославський розповів, як він робить крашанки.

Кожного року тестую новий спосіб для вас і для себе. Результат мені дуже сподобався. Але треба завчасно підготувати лушпиння з цибулі: червоної, білої та звичайної. Все майже так само, як робили наші бабусі, але трохи цікавіше,

– зазначив відомий кухар.

Інгредієнти:

– цибуля трьох кольорів;

– білі яйця;

– блакитний барвник;

– 1 – 2 столові ложки оцту;

– трішки олії;

– капронові колготки.

Приготування:

З цибулі зніміть лушпиння та дрібно посічіть його ножицями. Змочіть яйця у воді, викачайте їх у лушпинні, акуратно загорніть у нарізані колготки та занурте в гарячу воду. До води додайте трохи блакитного барвника та оцет – на десяток яєць треба 1,5 столової ложки оцту для фіксації фарби. Варіть буквально 5 – 6 хвилин і залиште яйця у гарячій воді ще хвилин на 20. Вийміть крашанки, очистьте від цибулевого лушпиння і змастіть олією, щоб були красиві та блискучі.

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