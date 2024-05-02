Важно не ошибиться: сколько яиц надо варить на Пасху

Обычно на Пасху варят и красят столько яиц, сколько членов семьи будет за праздничным столом. Также стоит дополнительно позаботиться о других гостях – для них следует приготовить еще несколько яиц на подарок.

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Приметы о разбитых пасхальных яйцах

До сих пор существует традиция разбивать яйца друг о друга на Пасху.

Тот, чье яйцо треснет первым, должен позаботиться о своем здоровье, уделить внимание семье и быть осторожнее на работе, ведь это сигнал о возможных проблемах.

Тот, чье яйцо останется целым, в течение года будет здоров, а также будет иметь порядок в личной жизни и на работе.

Если пасхальное яйцо выпало из рук – это плохая примета. По возможности откажитесь от поездок, деловых встреч и не начинайте новые дела. Если же ничего отменить нельзя, то просто будьте внимательнее.

Если пасхальное яйцо разбилось до обеда, по примете, может быть ссора в семье или с кем-то посторонним в течение дня.

Если яйцо разбилось после обеда – это сигнал о возможных материальных потерях.

Также считается плохой приметой заносить в дом яйца, в том числе пасхальные, и выносить их из дома после захода солнца.



С пасхальными яйцами связывают ряд примет / Фото Unsplash

Приметы о благополучии

Есть и хорошие приметы, связанные с пасхальными яйцами. В частности, скорлупа, зарытая в землю на пастбище, защитит домашний скот от сглаза.

Если освященные пасхальные яйца несколько месяцев лежат возле образов и не портятся, значит, в доме есть благодать.

Яйца, снесённые в Страстной четверг и съеденные на Пасху, защитят от недуга. Раньше люди верили, что крашанки могут вылечить любую болезнь и снять сглаз. Поэтому пасхальное яйцо оставляли и хранили за иконой весь год до следующей Пасхи.

Если в семье кто-то тяжело болел, им "выкачивали" болезнь. Для этого пасхальное яйцо катали по больным местам или проводили им несколько раз от середины лба до висков и до переносицы. Затем это яйцо закапывали.

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