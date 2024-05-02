Важливо не помилитися: скільки яєць треба варити на Великдень

Зазвичай на Великдень варять та фарбують стільки яєць, скільки членів сім'ї буде за святковим столом. Також варто додатково потурбуватися про інших гостей – для них слід приготувати ще кілька яєць на подарунок.
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Прикмети про розбиті пасхальні яйця
Досі існує традиція розбивати яйця одне об одне на Великдень.
- Той, чиє яйце трісне першим, має подбати про своє здоров'я, приділити увагу сім'ї та бути обережнішим на роботі, адже це сигнал про можливі проблеми.
- Той, чиє яйце залишиться цілим, протягом року буде здоровий, а також матиме лад в особистому житті та на роботі.
Якщо пасхальне яйце випало з рук – це погана прикмета. За можливості відмовтеся від поїздок, ділових зустрічей та не починайте нові справи. Якщо ж нічого скасувати не можна, то просто будьте уважнішими.
- Якщо пасхальне яйце розбилося до обіду, за прикметою, може бути сварка в родині або з кимось стороннім протягом дня.
- Якщо яйце розбилося після обіду – це сигнал про можливі матеріальні втрати.
Також вважається поганою прикметою заносити в дім яйця, в тому числі пасхальні, та виносити їх із дому після заходу сонця.
З крашанками пов'язують низку прикмет / Фото Unsplash
Прикмети про добробут
Є й гарні прикмети, пов'язані з крашанками. Зокрема, шкаралупа, зарита в землю на пасовищі, захистить домашню худобу від пристріту.
Якщо освячені пасхальні яйця кілька місяців лежать біля образів і не псуються, значить, в домі є благодать.
Яйця, знесені в Страсний четвер і з'їдені на Великдень, захистять від недуги. Раніше люди вірили, що крашанки можуть вилікувати будь-яку хворобу і зняти вроки. Тому пасхальне яйце залишали та зберігали за іконою весь рік до наступного Великодня.
Якщо в родині хтось тяжко хворів, ним "викачували" хворобу. Для цього крашанку катали по хворих місцях або проводили нею кілька разів від середини лоба до скронь і до перенісся. Потім це яйце закопували.