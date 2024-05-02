Важливо не помилитися: скільки яєць треба варити на Великдень

Зазвичай на Великдень варять та фарбують стільки яєць, скільки членів сім'ї буде за святковим столом. Також варто додатково потурбуватися про інших гостей – для них слід приготувати ще кілька яєць на подарунок.

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Прикмети про розбиті пасхальні яйця

Досі існує традиція розбивати яйця одне об одне на Великдень.

Той, чиє яйце трісне першим, має подбати про своє здоров'я, приділити увагу сім'ї та бути обережнішим на роботі, адже це сигнал про можливі проблеми.

Той, чиє яйце залишиться цілим, протягом року буде здоровий, а також матиме лад в особистому житті та на роботі.

Якщо пасхальне яйце випало з рук – це погана прикмета. За можливості відмовтеся від поїздок, ділових зустрічей та не починайте нові справи. Якщо ж нічого скасувати не можна, то просто будьте уважнішими.

Якщо пасхальне яйце розбилося до обіду, за прикметою, може бути сварка в родині або з кимось стороннім протягом дня.

Якщо яйце розбилося після обіду – це сигнал про можливі матеріальні втрати.

Також вважається поганою прикметою заносити в дім яйця, в тому числі пасхальні, та виносити їх із дому після заходу сонця.



З крашанками пов'язують низку прикмет / Фото Unsplash

Прикмети про добробут

Є й гарні прикмети, пов'язані з крашанками. Зокрема, шкаралупа, зарита в землю на пасовищі, захистить домашню худобу від пристріту.

Якщо освячені пасхальні яйця кілька місяців лежать біля образів і не псуються, значить, в домі є благодать.

Яйця, знесені в Страсний четвер і з'їдені на Великдень, захистять від недуги. Раніше люди вірили, що крашанки можуть вилікувати будь-яку хворобу і зняти вроки. Тому пасхальне яйце залишали та зберігали за іконою весь рік до наступного Великодня.

Якщо в родині хтось тяжко хворів, ним "викачували" хворобу. Для цього крашанку катали по хворих місцях або проводили нею кілька разів від середини лоба до скронь і до перенісся. Потім це яйце закопували.

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